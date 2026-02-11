Por Agencias

Ciudad de México.- La ciudad de San Francisco, California, declaró oficialmente el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte, en medio de la política antimigrante impulsada por el presidente Donald Trump.

Al instaurar la celebración, la alcaldía destacó el papel clave que la agrupación mexicana ha tenido como voz de millones de inmigrantes, a través de canciones que retratan las historias de lucha, migración y esperanza. En la ceremonia presidida por el alcalde Daniel Lurie, éste se puso un sombrero norteño para tomarse fotos con el grupo.

Por su parte, la banda agradeció en redes sociales a la ciudad y a sus seguidores, afirmando que es “un honor que recibimos con el corazón lleno. Gracias a la ciudad y a nuestra gente por caminar siempre con nosotros. Seguimos cantando historias”. (La Jornada y Agencias).