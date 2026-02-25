Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de Seguridad Pública del Estado informó en un breve comunicado oficial que como parte de los recorridos de seguridad y vigilancia del Operativo Frontera Grande, elementos de la Guardia Estatal fueron agredidos en el ejido Comales, del municipio de Camargo, por lo que en apego a los protocolos establecidos, se repelió la agresión.

En el lugar fue asegurada una camioneta color negro y se contó con apoyo aéreo para reforzar las acciones operativas.

Minutos más tarde, se reportó una agresión con artefacto explosivo contra el personal, resultando un policía lesionado, quien fue trasladado para recibir la atención médica correspondiente.

Se mantiene la presencia de las autoridades en la zona con recorridos de vigilancia y seguridad, indicó la instancia oficial.