Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó este martes el inicio de un proceso sancionador de oficio en contra del diputado con licencia Sergio Mayer, tras haberse separado de su función legislativa para integrarse al programa de televisión La Casa de los Famosos, producido por la cadena estadunidense Telemundo.

Se le señala de cometer una falta a los estatutos del partido al generar la imagen de que “privilegia un proyecto personal”, sobre sus actividades como diputado. Además, determinó suspender sus derechos partidarios mientras se desarrolle el proceso en esta instancia.

En el expediente que publicó hoy la CNHJ se indica que la decisión del también actor, de pedir licencia en la Cámara de Diputados para participar en un reality show, “ha sido calificada como controvertida” en el ámbito político y mediático.

Luego de que el mismo legislador justificó su participación como un “experimento social” y un mecanismo de comunicación con la ciudadanía, se advierte que tanto la cobertura periodística como las reacciones públicas, “se centran en la percepción de que privilegia un proyecto personal de entretenimiento sobre el ejercicio de su función legislativa, dejando pendientes diversas iniciativas”.

Lo anterior “ha generado un impacto predominantemente negativo en su imagen pública”, por lo que existen elementos para acreditar posibles conductas podrían constituir infracciones a los Documentos Básicos de Morena, se agrega en el expediente.

En específico, se le señala por “incumplir con sus obligaciones como protagonista del cambio verdadero; violentar la estabilidad institucional del partido y su imagen pública; la violación al principio de unidad que rige nuestro instituto político; buscar el beneficio propio a costa de dejar a un lado su responsabilidad con las y los ciudadanos que representa; no estar al servicio de la soberanía popular, y no actuar como digno integrante de nuestro partido”.

Por la mañana, rindió protesta como diputado federal Luis Morales Flores, suplente de Mayer, durante la sesión ordinaria de este día en el recinto de San Lázaro. (Néstor Jiménez/La Jornada).