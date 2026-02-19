Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La inhabilitación de un ex juez federal por irregularidades en casos vinculados al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca es para Morena una señal de que la impunidad no puede ser eterna y que las redes de protección judicial comienzan a caer.

La dirigente estatal de Morena, María Guadalupe Gómez Núñez, sostuvo que durante años se intentó burlar la justicia mediante suspensiones y resoluciones que frenaban procesos penales y hasta interferían en materia electoral. “Hoy queda claro que hubo un juez que actuó ilegalmente para proteger al ex gobernador”, enfatizó.

Agregó que mientras la sociedad exigía rendición de cuentas, existían mecanismos judiciales que pretendían devolver derechos políticos a quien enfrenta órdenes de aprehensión por delitos graves. “Eso tiene nombre y se lama red de protección. Y hoy esa red comienza a caer”, señaló.

Gómez Núñez subrayó que Morena no interviene en procesos judiciales, pero sí sostiene que toda persona debe responder ante la ley. “Nadie está por encima de la ley: ni ex gobernadores, ni jueces, ni funcionarios. Si hubo complicidades, que se investiguen todas”, dijo.

La dirigente morenista insistió en que la justicia debe servir al interés público y no a grupos de poder. “Si hubo operadores judiciales, que respondan; si hubo protección política, que se termine. La justicia tarda, pero llega, y cuando llega marca un antes y un después”, concluyó.