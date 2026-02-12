Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¡Por fin! orden en el Congreso de Tamaulipas. Descontarán billete a los diputados faltistas y, si persisten, serán llamados los suplentes.

Bueno, el tema económico es lo de menos. Los obligarán trabajar, a que hagan uso de la tribuna y no solo manden iniciativas por correo o a través de mandaderos.

No se necesita ser genio para saber que la iniciativa lleva dedicatoria para el “Hermano Lelo”, el diputado más faltista en la historia de la Costa del Seno Mexicano, el que inventa males y bahídos para hacerse la pinta.

El mentiroso compulsivo ya no podrá hacer de las suyas. La bancada de Morena presentó iniciativa de reformas a la Ley Interna para descontar billete a cada faltista y, si hay reincidencia, llamar a los suplentes. Dicen que se aprende mejor cuando el golpe va al bolsillo.

La iniciativa de Eliphaleth Gómez trae filo.

Si hoy los diputados desvergonzados meten cualquier oficio reportando gripas, diarreas o crudas, y la secretaría general lo aprueba, o la mesa directiva, en adelante será el pleno el que decida si se justifica una inasistencia.

Duro y a la cabeza.

En Comisiones o Comités serán los integrantes, por mayoría, los que decidan si justifican faltas de diputados o diputadas. En caso de negativa el descuento será inmediato.

Tres faltas seguidas y ¡fuera!. Seis faltas discontinuas por periodo y ¡fuera!.

Más dedicatoria al carnal Lelo, quien se burlaba del orden en la institución, al mandar decenas de iniciativas vía Oficialía de Partes.

Solo se permitirán cuatro iniciativas por ese conducto, por periodo ordinario o receso. A partir de la quinta deberán darles lectura en tribuna.

Solo falta que el hermano incómodo busque amparo para no asistir a las sesiones, acostumbrado como está a recibir quincenas completas.

Por cierto, no es exclusivo para Lelo. Ellos y ellas serán medidos con la misma vara.

En su gira por Matamoros, a los diputados les ha ido muy bien. El jefe de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, presentó punto de acuerdo, en que solicita al Gobernador Américo Villarreal la creación de un Fideicomiso Fondo para Proyectos Estratégicos del Municipio de Reynosa, con el objetivo de financiar obras y “rescatar de urgencia al municipio del atraso en que se encuentra”.

Está dicho que es la ciudad más poblada e industrializada de Tamaulipas pero también la más atrasada, que necesita de nuevas vialidades, puentes, drenaje pluvial, saneamiento de aguas residuales y rescate de espacios naturales como la Laguna La Escondida.

Quieren transformar a Reynosa, “en una ciudad grande y próspera”.

Se sumaron a la iniciativa los demás diputados de Reynosa, Eva Aracely Reyes, Guillermina Deandar Robinson, Marco Antonio Gallegos, Armando Zertuche y Francisca Castro Armenta.

A como marchan las cosas, por la iniciativa, la conducción política y el futuro de esa frontera sería entregado a Prieto Herrera con la participación de los diputados de la alianza.

La pregunta es ¿arreglado Reynosa para el 2027?.

En Victoria capital el Gobernador Américo Villarreal presidió este miércoles su conferencia de prensa semanal, acompañado de algunos de sus colaboradores. Mostraron el avance y resultados alcanzados por la administración en distintos rubros.

Abordaron temas de la generación de energía, combate a la corrupción, desarrollo económico y fianzas públicas que colocan a esta región a la vanguardia nacional gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

No se puede negar que así es. El manejo responsable de las finanzas ha permitido reducir la deuda de Tamaulipas en 819 millones de pesos.

En política económica, el gobierno americanista ha colocado a la entidad entre los primeros cinco lugares de crecimiento. Cerró 2025 con un producto interno bruto con tendencia positiva. Somos el sexto estado exportador de México (1o en industria química y 3o en fabricación de aparatos eléctricos).

Le sigue yendo bien a Tamaulipas con los gobiernos federal y estatal de la 4T.

Por la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado realizó gira por el campus del sur, para entregar nueva infraestructura en la facultad de Ingeniería Tampico, destinada la formación integral del alumnado. La institución cumple precisamente 70 años de haber sido fundada.

El Rector cortó el listón de inauguración de nuevas áreas de atención Integral de Alumnos que optimizan el funcionamiento de Servicios Escolares, Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación. Conversó con estudiantes de las diversas carreras y los exhortó a aprovechar todo lo que brinda la casa de estudios para su formación integral.

El periódico Oficial del Estado publicó este martes 10 de febrero el Reglamento de Tránsito del Estado, aplicable a peatones, ciclista, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículos.

Para los aficionados a empinar el codo, decirles que queda prohibido transportar en vehículos botellas que contengan bebida de alcohol, cuyos sellos o envase haya sido abierto.

¿Multas? Sí, hasta 45 UMAS, o sea cinco mil 270 pesillos (valor 2026). Por primera vez los peatones podrán ser sancionados.