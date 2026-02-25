Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Fianzas del gobierno estatal, Carlos Irán Ramírez González, indicó que en Tamaulipas no se han abierto investigaciones por presunto mal uso del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera.

El funcionario aclaró que la única situación vinculante para el estado provino de un amparo de un juez de distrito emitido en Mexicali, Baja California, por lo cual se expuso recientemente en la Mesa de Paz ante el gobernador.

A nivel nacional, el programa que permitió regularizar más de 3 millones de unidades -de las cuales unas 500 mil corresponden a Tamaulipas- fue señalado por irregularidades y corrupción, incluso bautizado como “decreto chueco” por la operación de intermediarios en presunto contubernio con funcionarios del REPUVE.

Ramírez González explicó que el amparo de Mexicali pretendía hacer vinculante al gobierno de Tamaulipas, aunque jurídicamente no era viable, pues la administración estatal no fue autoridad demandada al inicio del juicio.

“Nos hacía vinculante posterior a la emisión de su resolución, esto no procede”, subrayó.

El funcionario detalló que la dependencia estatal presentó una queja ante el órgano revisor del Poder Judicial de la Federación y envió una ficha informativa a la Secretaría de Hacienda para que actúe conforme a lo que corresponda.

“En Tamaulipas no tenemos ninguna autoridad haciendo mal uso del decreto, nada más este amparo que nos hicieron vinculante en Mexicali. Nosotros no lo estamos acatando, recurrimos a los recursos legales y además presentamos denuncia ante el Consejo de la Judicatura”, puntualizó.

Ramírez González señaló que hasta el momento no hay noticias de una nueva ampliación del decreto, luego de que se cumplió el objetivo para el cual fue emitido.

“Habrá que esperar la decisión del gobierno federal”, concluyó.