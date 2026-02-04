Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que para este 4 de febrero el Frente Frío No. 33 y la masa de aire polar que lo impulsa ingresarán sobre el norte de México e interaccionarán con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará un descenso de temperatura y vientos fuertes en dicha región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de Baja California, la cual al relacionarse con la corriente en chorro subtropical provocará vientos fuertes en el norte del país, por lo que se recomienda a la población asegurar estructuras ligeras y evitar transitar cerca de objetos que puedan desprenderse.

Simultáneamente, la presencia de un canal de baja presión en el interior del país, alimentado por el ingreso de humedad de ambos litorales, generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional. Por ello, se exhorta a la ciudadanía a evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas y a mantener despejados los drenajes para prevenir encharcamientos e inundaciones repentinas.

En el litoral del golfo de México, una circulación anticiclónica provocará un evento de surada con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec prevalecerá viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Ante este escenario, se invita a los transportistas de carga a extremar precauciones por volcaduras y a la navegación marítima a seguir estrictamente las indicaciones de las capitanías de puerto.

Finalmente, aunque se prevé un ambiente cálido a caluroso durante la tarde en la mayor parte del país, las temperaturas descenderán de forma drástica durante la noche y madrugada en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, alcanzando niveles fríos a muy fríos.

Ante esta oscilación térmica, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda vestir ropa adecuada que proteja del frío y prestar especial atención a personas vulnerables para prevenir enfermedades respiratorias, recordando que la prevención es la base de nuestra seguridad.