Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Los Tomateros de Culiacán, subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico e identificados como México Verde en la Serie del Caribe, superaron por 2-1 a los Federales de Chiriquí de Panamá, para conseguir su primera victoria del certamen.

El cubano Odrisamer Despaigne trabajó seis entradas, en las que permitió una carrera y cinco imparables para acreditarse el triunfo, mientras la derrota fue para Jorge García, quien toleró cuatro hits y dos carreras en cuatro episodios y un tercio.

Rodolfo Amador conectó un sencillo productor de dos anotaciones en la primera entrada para generar toda la ofensiva de los Tomateros. Por los Federales, Abraham Rodríguez impulsó una carrera con un doble en el séptimo rollo, pero la reacción fue insuficiente ante el hermético relevo mexicano.

“Lastimosamente cargamos con otra derrota, pero creo que fue un buen partido. Los muchachos hicieron un gran trabajo, pero nos faltó ese hit para empatar e irnos arriba. A pasar la página”, dijo José Mayorga, mánager de Panamá.

México Verde suma un triunfo y una derrota en el certamen caribeño, mientras Panamá complicó su panorama muy temprano con un 0-2.

“Estoy muy orgulloso del equipo aunque hubo algunos errores que debemos corregir para el próximo partido. Me siento muy bien porque creo que a la gente le gusta como estamos jugando. Debemos ser más ofensivos y tratar de generar más carreras”, comentó en conferencia el mánager tricolor Lorenzo Bundy.

El lunes en su presentación, los Federales recibieron una paliza de 11-4 por cortesía de Charros de Jalisco.

Los anfitriones participan con dos equipos en esta edición de la Serie del Caribe ante la ausencia de Venezuela, que iba a ser sede del certamen, el cual se mudó por problemas políticos y de seguridad.

Los Guindas vuelven a la actividad hoy cuando se midan en el juego nocturno a los Charros de Jalisco. Panamá se verá las caras ante República Dominicana en un duelo clave para su permanencia en la Serie.

Las semifinales del torneo se disputarán el viernes y la final el sábado.