Por Agencias

Ciudad de México.- En un estadio Cuauhtémoc que para las selecciones mundialistas no cumple con los estándares de élite, Cruz Azul alcanzó el subliderato de la Liga Mx. Lo hizo al imponerse 2-1 a Tigres en el cierre de la sexta fecha y con el estreno goleador de Nicolás Ibáñez ante su ex equipo.

De no ser porque el arquero Nahuel Guzmán resolvió la mayor cantidad de ataques en su portería, el dominio de los locales se habría reflejado también en el marcador desde el primer tiempo. El Patón ordenó más de una vez a su defensa, mantuvo el cero durante 55 minutos, pero un autogol del brasileño Joaquim Henrique, quien intentó retrasar un pase de cabeza, lo superó para el 1-0 (56).

Como lo hicieron diversos elementos en anteriores jornadas, los zagueros de Tigres se encargaron de tapar los huecos levantados sobre el césped, especialmente en las áreas. Entre más ataques de Cruz Azul, mayor desgaste para los improvisados jardineros felinos. El argentino naturalizado mexicano Nicolás Ibáñez, hasta hace unos días suplente en el cuadro de la UANL, amplió la cuenta al aprovechar un rebote de Guzmán, luego de una mala salida por el costado izquierdo (60).

Un estreno goleador que gritó y celebró hacia las gradas, como si no importara su pasado reciente.

Al rígido libreto de los primeros encuentros de los celestes, el técnico Nicolás Larcamón agregó piezas nuevas, incluida la incursión de Ibáñez, debido la suspensión de Gabriel Toro Fernández, y del nigeriano Cristian Ebere. Pero Tigres se resistió a bajar los brazos. Un zurdazo del argentino Ángel Correa, a contrapié de Gudiño, puso los cartones 2-1 a falta de 20 minutos para el final, además de imprimir nerviosismo entre los locales.

A punta de pelotazos sobre un césped maltrecho, Cruz Azul cerró el encuentro con su cuarta victoria y el subliderato de torneo al llegar a 13 puntos, cinco menos que el líder Guadalajara, al que tendrá que enfrentar el próximo sábado. Los felinos terminaron en el séptimo sitio con 10 unidades.