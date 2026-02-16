Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El último escándalo toca las fibras más sensibles de la 4T. Se trata de la polémica respecto de la llamada Nueva Escuela Mexicana que tiene como base los libros elaborados a partir del sexenio anterior que actualmente son utilizados por 24 millones de alumnos distribuidos en 231 mil escuelas donde laboran 12 millones de maestros. El caso enfrenta a importantes protagonistas de la SEP: Mario Delgado Carrillo, titular, y Marx Arriaga Navarro, ex director de Materiales Educativos.

El problema refleja diferencias esenciales en tema trascendental como es la formación de presentes y futuras generaciones. Dícese de los textos que contienen demasiada dosis ideológica que de alguna manera tergiversan el proyecto de crear conciencia nacionalista inclinándola más bien hacia tendencias opuestas al objetivo de identidad de género e inclusión.

En el mismo asunto existen acusaciones contra Delgado Carrillo asegurando que pretende privatizar la educación traicionando el ideal concebido por AMLO en la materia, además de vicios estructurales, corrupción, amiguismo y nepotismo en la dependencia. Esto desde luego, afecta directamente a Doña Claudia quien aparece en el centro de la batalla. Todo esto hizo crisis el viernes 13 cuando Marx Arriaga fue destituido, sin embargo, al negarse a abandonar las oficinas fue necesario utilizar la fuerza pública, según consta en imágenes aparecidas en diversos medios, aunque no se sabe si lograron expulsarlo. Más tarde en rueda de prensa el ex funcionario llamó de nueva cuenta a la rebelión de padres de familia y docentes contra lo que él considera una regresión burguesa y elitista. En semanas anteriores ya lo había hecho al presentir que Delgado Carrillo contaba con la anuncia de la Señora Presidenta para su remoción. Lo novedoso es que, al parecer, le ofrecieron otro puesto, pero en el extranjero, que rechazó. Tal vez una embajada o representación en algún organismo internacional de esos que sirven solo para sacudirse a personajes incómodos. Es opinión del columnista que quien debiera irse del gabinete es Mario Delgado Carrillo cuya presencia nomás causa desprestigio y malquerencia hacia la institución.

Lo anterior muestra eso sí, que en la composición del Supremo Gobierno persisten tendencias opuestas y por lo tanto perjudiciales para el proceso transformador. Algunos grupos presionan hacia el radicalismo, otros hacia la tolerancia y algunos mantienen la institucionalidad, estos últimos con la intención de no crear mayor inquietud entre una población expectante y siempre a merced de decisiones a veces incoherentes, innecesarias e ilógicas, tanto que hacen creer que vamos hacia una dictadura. Tal cual sucede, por ejemplo, con el registro telefónico con el pretexto de impedir la extorsión cuando en realidad se trata de espiar a cada mexica hasta cuando acude al sanitario. Es infantil suponer que los delincuentes cumplirán con tal obligación. O el CURP biométrico, nuevo modo de identificación que suple a los acostumbrados. Me caí que solo son ganas de hoder y complicar la de por si difícil existencia de la mayoría. Lo que debieran hacer es implantar la pena de muerte para los políticos inmorales de los que tenemos hasta pa’ exportar en cantidades industriales. Y ni modo que sea invento.

Por otra parte, como mortificaciones no faltan, la gente se pregunta y se pregunta bien: “¿En qué medida afectará la alianza Morena con el Verde Ecologista el capricho del gobernador de SLP, de heredar el cargo a su esposa?”. Y deje que en Zacatecas Saúl, senador y menor de los Monreal Ávila está terco en suplir a su brother David, contra la recomendación de La Jefa de que espere, “un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad…”, como dice José José en La Nave del Olvido.

SUCEDE QUE

Desde el sábado anterior los tamaulipecos empezamos a pagar por tercera vez la carretera Rumbo Nuevo, ahora por los días de los días, amén.

Y hasta la próxima.