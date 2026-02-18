Por Redacción

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la segunda reunión virtual con los 31 gobernadores y la Jefa de Gobierno de la ciudad de México para evaluar la situación actual de los casos de sarampión en el país, la evolución de la vacunación por entidad y el funcionamiento de la estrategia para contener el brote.

La mandataria participó en el encuentro virtual desde sus oficinas de Palacio Nacional acompañada de autoridades del sector salud, con excepción del secretario de Salud David Kershenobich que se encuentra enfermo de influenza.