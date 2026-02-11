Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Alejandro Águila Argüelles, pidió claridad sobre la facultad de las escuelas para cobrar cuotas voluntarias, luego de que el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, afirmara que la Constitución permite estas aportaciones.

Águila sostuvo que en ningún artículo de la Constitución se establece la obligación de los padres de cubrir cuotas para el mantenimiento de las escuelas, y que los recursos federales ya contemplan presupuestos asignados.

“Invitamos respetuosamente al secretario (de Educación) a señalar en qué parte de la Constitución se faculta a las escuelas para cobrar estas aportaciones”, expresó.

El dirigente nacional de la ANPAF advirtió que en varios estados, incluyendo Tamaulipas, las aportaciones voluntarias han sido utilizadas de manera discrecional, incluso para inflar nóminas o justificar gastos que deberían cubrirse con presupuesto federal.

Ayer lunes, el secretario de Educación de Tamaulipas informó que se han recibido seis denuncias formales por cobros obligatorios en escuelas de Matamoros y Reynosa, reiterando que la Constitución recomienda y pide que se apliquen esas cuotas las que en cualquier caso deben ser fijadas por las Sociedades de Padres de Familia y no por directores o supervisores.

Pero Águila Argüelles insistió en que los padres de familia se encuentran solos en esta problemática y que es necesario reformar el reglamento de asociaciones para evitar abusos. “El principio debe ser claro: las cuotas no deben ser obligatorias y la transparencia debe prevalecer”.