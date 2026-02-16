Por Agencias

Ciudad de México.- Caín Velásquez, ex campeón de peso completo de la Ultimate Fighting Championship (UFC), salió ayer de la cárcel y fue puesto en libertad condicional tras pasar los últimos 11 meses en la prisión estatal de Soledad, California.

El representante del ex peleador de artes marciales mixtas, Mike Fonseca, confirmó la liberación, según informó la cadena ESPN.

La otrora estrella de la UFC, de padres mexicanos, fue sentenciado, en marzo de 2025 a cinco años de prisión, con mil 283 días cumplidos, después de haberse declarado culpable de intento de asesinato tras protagonizar un tiroteo ocurrido en febrero de 2022, cuando persiguió y disparó repetidamente contra el automóvil en el que viajaba Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de su hijo de cuatro años.

Durante el altercado, el padrastro de Goularte, Paul Bender, quien también iba a bordo del vehículo, recibió un disparo causándole lesiones no mortales.

Antes del incidente, Goularte había sido liberado bajo fianza tras ser acusado de abuso sexual en un centro infantil operado por su madre, lugar donde habría sucedido la agresión contra el hijo de Velásquez.

En noviembre de 2022, el ex peleador fue puesto en arresto domiciliario tras pagar una fianza de un millón de dólares.

Su buen comportamiento al interior de la prisión y los días que pasó en arresto domiciliario desde 2022, cuando fue acusado, hasta 2025, cuando fue sentenciado, ayudaron a que pasara menos tiempo encarcelado.

Por su parte, Goularte sigue enfrentando un proceso judicial por delito grave de actos lascivos contra un menor de edad.

Hasta el momento, se encuentra en libertad bajo fianza tras declararse inocente y está a la espera del juicio. Además, Velásquez presentó una denuncia civil en su contra.

Al salir de la prisión, el otrora luchador, retirado de los encordados desde 2019, fue recibido por su familia con música de mariachi, el cual, incluso compartió una foto del momento en sus redes sociales.

Velásquez ganó el campeonato indiscutido de peso completo de la UFC al noquear a Brock Lesnar en octubre de 2010. Además, disputó numerosos campeonatos a lo largo de su carrera.