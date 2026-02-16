Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) reprochó que desde 2018 se dejaron de utilizar los espacios educativos como puntos de contacto para campañas de vacunación, lo que redujo el alcance de las acciones preventivas y hoy agrava el brote de sarampión que afecta a México en 2026.

La Unión, en voz de su presidente Israel Sánchez Martínez, cuestionó que pese a que el brote inició en 2025 con un caso importado de Estados Unidos, el gobierno federal no ha priorizado la cobertura universal ni la vacunación temprana. “La omisión en las políticas públicas ha sido evidente y ha expuesto a nuestros hijos a un riesgo evitable”.

Por lo mismo exigió a la Secretaría de Salud y al gobierno federal restablecer de inmediato un programa nacional de vacunación temprana, con énfasis en zonas vulnerables y garantía de abasto en todo el país.

“La salud de nuestros hijos no es negociable; es un derecho fundamental que debe ser protegido con acciones concretas y no con respuestas tardías”, indicó.

El sarampión, altamente contagioso y con riesgo de complicaciones graves como neumonía y encefalitis, amenaza principalmente a comunidades con bajas tasas de vacunación.

La UNPF insistió en que la falta de una cultura de prevención y el abandono de estrategias escolares han expuesto innecesariamente a miles de niños.

Aunque se han aplicado 14.3 millones de dosis en campañas reactivas y se implementan “cercos vacunales” en estados como Chihuahua, la UNPF subrayó que estas medidas no compensan la falta de una estrategia preventiva nacional. En contraste, alertó que en el Estado de México las acciones se tomaron semanas después de detectarse el brote.

En este contexto, la organización advirtió que el país enfrenta 2 mil 642 casos confirmados en lo que va del año, con mayor concentración en Jalisco (1,529), Chiapas (282), Ciudad de México (149), Sinaloa (144), Estado de México (63), Puebla (60) y Colima (59), que representan el 86% del total.

Para concluir, Sánchez Martínez hizo un llamado a la sociedad civil, medios de comunicación y autoridades locales para unir esfuerzos en la promoción de la vacunación y la vigilancia epidemiológica. “Una sociedad que cuida su salud cuida de los suyos y de las nuevas generaciones”, concluyó