Por Agencias

Oaxaca.- El hijo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, -Shabin Jara y su sobrino Emmanuel Navarro Jara-, renunciaron ayer como secretario de Organización y presidente estatal de Morena, respectivamente.

Esto ocurre luego de que el pasado 10 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en caso de que hubiera parientes del mandatario contratados en su gobierno, eso “no está bien, no es correcto y debería tomar las medidas necesarias. Está prohibido contratar a un familiar hasta el cuarto nivel”.

Luisa Cortés, quien actualmente preside el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, informó ayer que Navarro Jara, quien asumió la dirigencia del partido tras la salida de Benjamín Viveros Montalvo – también sobrino de Jara Cruz y quien obtuvo una diputación local-dimitió al puesto que ocupaba.

“En un acto de congruencia y en apego a los principios y valores que rigen a nuestro movimiento, este día ha decidido presentar formalmente su renuncia al cargo”, señaló la senadora.

Luisa Cortés, quien fue la primera presidenta del instituto político en Oaxaca, tras su fundación, defendió a través de un posicionamiento público a Emmanuel Navarro, quien afirmó fue elegido democráticamente por el consejo que ella preside.

En su publicación, añadió que este mismo martes fue presentada una segunda renuncia; pero no aclaró de quién se trataba; no obstante, fuentes del partido confirmaron a La Jornada que es Shabin Jara, hijo del gobernador, quien se desempeñaba como secretario de Organización en el CCE del partido.

El mandatario anunció desde hace dos semanas que realizaría diversos cambios en su administración, luego de los resultados obtenidos en la jornada de revocación de mandato del 25 de junio y de las críticas en contra de su administración tras la publicación del reportaje publicado en La Jornada el pasado 2 de febrero Nepotismo en Oaxaca: Salomón Jara tiene en cargos a 20 familiares. (Jorge A. Pérez Alonso/La Jornada).