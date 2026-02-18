Por Agencias

Ciudad de México.- El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, vinculó a proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado por 5 millones de pesos en daño a un fondo destinado a obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores en esa entidad en 2012.

Además ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya este nuevo proceso. Asimismo dio de plazo de seis meses que concluirá el 17 de agosto próximo, para la investigación complementaria de la defensa y la Fiscalía General del Estado, que reunirán los datos de prueba que presentarán en el juicio por las acusaciones establecidas en la causa penal 667/2025.

Por su parte Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, señaló que apelarán la determinación del impartidor de justicia.

La imposición de la prisión preventiva justificada pone en suspenso su liberación el próximo 15 de abril cuando el ex gobernador cumplirá 9 años de prisión por la sentencia recibida luego de declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos por los que permanece preso en el Reclusorio Norte desde 2017.

Sin embargo, su defensa solicitará una nueva audiencia días antes de esa fecha para solicitar el cambio de medida cautelar.

Al finalizar la audiencia que duró casi 11 horas, Javier Duarte le dijo al juzgador que no se encontraba sorprendido por la resolución: «Gana nuevamente la política sobre la justicia», reclamó. (César Arellano García/La Jornada).