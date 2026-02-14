Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El vocal del Registro Federal Electoral (RFE) en Tamaulipas, José de Jesús Arredondo Cortés, informó que cada trimestre se lleva a cabo la destrucción de credenciales de elector que han quedado inhabilitadas, ya sea por canje o porque los ciudadanos no acudieron a recogerlas en el plazo establecido.

«Son entre 800 y mil credenciales las que cada año se destruyen en promedio en Tamaulipas porque el ciudadano no acudió a recogerlas dentro del periodo de gracia”, señaló.

Este viernes, detalló, se destruyeron 36 mil 391 credenciales devueltas por canje, es decir, aquellas que los ciudadanos entregan al recibir una nueva credencial tras realizar un trámite de cambio de domicilio o corrección de datos. Estas tarjetas son inhabilitadas desde el módulo de atención ciudadana y posteriormente enviadas al nivel estatal para su destrucción definitiva.

Arredondo Cortés explicó que también se retiran y destruyen las credenciales que permanecen sin recoger en los módulos por más de dos años, conforme al artículo 155 de la Ley.

El funcionario aclaró que aunque estas credenciales se eliminan los derechos de los ciudadanos quedan salvaguardados, pues pueden volver a realizar el trámite sin mayor problema. “Muchas veces se trata de personas que se mudaron a otra entidad o incluso a otro país y nunca regresaron por su documento”.

Subrayó que la credencial de elector no solo es indispensable para ejercer el voto, sino que hoy en día se ha convertido en el principal medio de identificación oficial en México, lo que ha generado mayor conciencia entre la población sobre la importancia de recogerla.

Actualmente, el INE mantiene una campaña anual permanente para que los ciudadanos con credenciales vencidas o con vigencia 2025 acudan a renovarlas. “El año pasado hablábamos de 179 mil credenciales con vigencia 25; hoy hemos reducido esa cifra a cerca de 59 mil, gracias a la respuesta de la ciudadanía”, destacó.

En Tamaulipas operan 21 módulos de atención ciudadana, que atienden tanto con cita como sin ella. Además, existen módulos especiales para personas con problemas de movilidad, que pueden recibir atención en su domicilio u hospital, siempre que presenten certificado médico.

Arredondo Cortés reiteró que el INE busca garantizar que todos los tamaulipecos cuenten con su credencial vigente antes del próximo proceso electoral que inicia en septiembre, y exhortó a la población a acudir a los módulos para evitar contratiempos.