Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente estatal de la CANIRAC, Juan Pablo González, aseguró que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) ha dejado atrás las prácticas de corrupción y se ha convertido en una institución que acompaña y capacita a los restauranteros de Tamaulipas.

“Desde que empezó esta administración estatal la COEPRIS dejó de ser una institución que se dedicaba a recaudar, para ser una institución que nos apoya, que nos guía y que nos da certeza de todo lo que tenemos que hacer”, afirmó.

González adelantó que están por firmar un convenio estatal con la Secretaría de Salud que permitirá a los afiliados recibir capacitaciones gratuitas para manejadores de alimentos, además de un 50 por ciento de descuento en el certificado de capacitación, lo que representa un apoyo directo para el sector.

Actualmente, los restauranteros ya cuentan con un 33 por ciento de descuento, pero con la firma del convenio el beneficio será mayor.

El dirigente del sector reconoció que en el pasado hubo denuncias de cobros indebidos por parte de verificadores, pero subrayó que ahora existe una excelente comunicación con COEPRIS y que cualquier caso aislado puede ser canalizado a la Cámara para su denuncia formal.

“Muchas veces es el verificador el que quiere aprovecharse, pero hacemos un llamado a que se acerquen a nosotros, incluso si no son afiliados, para ser interlocutores con las instituciones y erradicar esas prácticas”, señaló.

Juan Pablo González destacó la implementación de cámaras solaperas en los chalecos de los verificadores, lo que garantiza transparencia en cada inspección y mejora la comunicación entre autoridades y restauranteros.

La CANIRAC Tamaulipas cuenta con entre 350 y 400 afiliados y mantiene colaboración constante con dependencias como la Secretaría del Trabajo, con quienes se organizan jornadas de capacitación en todo el estado.