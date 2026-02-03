Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez Núñez, confirmó que la prioridad inmediata del partido es avanzar en el periodo ordinario de sesiones que inició este 1 de febrero, con la aprobación de diversas reformas, tanto secundarias como constitucionales. Entre ellas destaca la reforma electoral, que se prevé sea presentada en la segunda semana de febrero en la Cámara de Diputados, con propuestas acordadas entre partidos aliados y la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.

En este contexto, la dirigente morenista subrayó que las aspiraciones políticas son válidas, pero deben esperar su momento.

“Se vale decir ‘yo quiero’, pero lo que se debe privilegiar es el pueblo, responderle con actos y darles bienestar. En su momento se tendrá la oportunidad de tomar la bandera y decir ‘quiero esto’, pero ahorita no son los tiempos de adelantarse”, afirmó.

Gómez Núñez pidió a quienes aspiran a ocupar un cargo en el proceso electoral de 2027 pausar sus aspiraciones personales y anteponer la unidad del partido.

“Vamos todos a trabajar en unidad y poner las aspiraciones en su lugar para que sigamos trabajando este 2026 de cara al 2027”, señaló.

Gómez Núñez retomó el llamado de la secretaria Luisa María Alcalde, quien durante la cuarta reunión plenaria en la Cámara de Diputados pidió evitar divisiones internas por deseos legítimos de participación.

“Por encima de nuestro deseo legítimo de participar está el proyecto de país. Espacios para participar hay distintos y diversos, pero no debe llevarnos a ninguna división, porque ahí está la derecha”, enfatizó.

Finalmente, Gómez reiteró que la unidad es la base del movimiento guinda y que no se permitirá que la oposición encuentre fisuras internas.

“Nosotros siempre hemos hablado de la unidad, primero la unidad y después organizarnos, porque no podemos permitirle a la derecha que tenga un camino. La unidad de nuestro partido es muy importante”, concluyó.