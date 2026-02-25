Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque no proporcionó cifras, el coordinador de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETi) en Tamaulipas, Olegario Muñiz Cura, admitió que sí se presentan casos de jóvenes con problemas de adicciones o situaciones de estrés que los llevan a conductas impropias dentro de los planteles.

Aseguró que estos incidentes, como el ocurrido el año pasado cuando un alumno agredió a un directivo en un plantel de Altamira, han sido aislados y canalizados a instancias como fiscalías o el DIF.

Muñiz Cura destacó que los planteles han reforzado la atención socioemocional mediante la contratación de psicólogos y el apoyo de estudiantes universitarios en servicio social. Además, se implementan actividades culturales, deportivas y disciplinas como el taekwondo, que buscan ser una distracción productiva frente al estrés.

El funcionario subrayó que estas acciones se reflejan en mejores resultados académicos y un desarrollo social más pacífico entre los alumnos. “Lo bonito es que los muchachos encuentran espacios para distraerse de manera productiva y eso se refleja en su rendimiento”.

La DGETi atiende actualmente a 54 mil alumnos en 31 planteles y se prevé la apertura de nuevos centros escolares. La capacitación docente en temas socioemocionales es constante, con el objetivo de entender mejor a los jóvenes y canalizar oportunamente los casos que lo requieran.

Finalmente, Muñiz Cura insistió en que los incidentes graves no representan una tendencia actual, aunque reconoció que forman parte de las problemáticas naturales de la edad. “Son situaciones aisladas, lo importante es que tenemos protocolos definidos para atender cualquier problemática”.