Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de todos los desplantes y alardes de que echa mano en redes, nos confirman que Don Francisco García Cabeza de Vaca solo anda de turista en el lado gringo y no en eventos oficiales de los gobiernos de Estados Unidos y México.

Sencillamente el ex gobernador asiste -junto a otros panistas vendepatrias- a la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un grupo de ultras que quiere modificar el mundo a su manera.

Los conservadores se reúnen desde 1974 en la capital del vecino país para abordar diversos temas. En esta ocasión hacen más ruido porque el gobierno de Trump manda a algunos de sus funcionarios.

Datos periodísticos dicen que anualmente panistas aztecas se dan cita en el Capitolio para echarle lodo a Morena y sus representantes. Andan envalentonados por triunfos de la derecha en América Latina.

Como a México no puede venir, Don Pancho se da gusto aprovechando cualquier reunión informal en los EE.UU.

Nada oficial. Fueron invitadas figuras conservadoras como Federico Doring, Mario Zamora Gastélum, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Moreno y desde luego Lilly Téllez, la emblemática desfigura panista.

Algo más cercano con Tamaulipas.

Por medio del “sobrino cañero” incómodo, Eduardo Verástegui, que lidera la cofradía México Republicano, en 2022 la CPAC organizó una desangelada reunión en la capital azteca. Nada nuevo ni mayor trascendencia.

A pesar de los ataques, en 2018 el obradorismo ganó la Presidencia y en 2024 llegó el “segundo piso” con Claudia Sheinbaum.

De turista y haciendo su labor de zapa por si pega el chicle en 2027 y 2030 al lado de la ultraderecha.

Y debe andar a gusto si los gastos se los paga el PAN con los subsidios del gobierno mexicano. En diciembre del 2025 lo nombraron representante para América del Norte, Estados Unidos y Canadá, que viene siendo su visa de turista.

Es un simple foro en que la ultraderecha del mundo se reúne para lanzar mueras a los jacobinos y de ideas avanzadas.

El señor García comulga muy bien con los perfiles vendepatrias que: No creen en la soberanía nacional, ven al país como una mercancía, conciben el poder como moneda de cambio y están dispuestos a sacrificar independencia a cambio de respaldo externo.

No hay que creerle mucho a las publicaciones del señor García. La reunión de conservadores termina este viernes sin anuncio que le van a prestar el micrófono.

Lo que sí es cierto, es que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, asistió este cinco de febrero en Querétaro a la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución Mexicana, presidida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En su mensaje, la jefa de la nación afirmó que nuestro país “no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”.

Pareciera dirigirse a esos apátridas cuando repitió que México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones e intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la independencia y soberanía.

Desde el Teatro de la República, AVA difundió en un video: “Nos da gusto escuchar el posicionamiento de nuestra gran Presidenta, que marca el rumbo claro que debemos seguir los mexicanos trabajando en unidad y haciendo las reformas constitucionales correspondientes, para seguir defendiendo nuestra soberanía”.

Aparte, tal y como se venía venir, el abogado Andrés Norberto García Repper Fávila fue designado por el Congreso del Estado como Fiscal Anticorrupción con efectos inmediatos. Al momento se le tomó la protesta de Ley.

El dato: Obtuvo 27 votos a favor y cero Julieta Elena Martínez Trejo y Miguel Ángel Doria Ramírez, también integrantes de la tercia.

Como nada tenían que hacer ante la mayoría de Morena, aliados y amigos, los seis panistas anularon su voto.

Luego de la votación, la mesa directiva del Congreso dio a conocer la renuncia de Andrés Norberto como magistrado del Órgano de Administración del Tribunal de Justicia, cargo que venía desempeñando.

El nuevo titular tendrá a su cargo el seguimiento a decenas de expedientes abiertos en contra de ex funcionarios del gobierno panista; decenas de ex alcaldes y ex funcionarios de Comapas que no justificaron gastos millonarios ante la Auditoría Superior del Estado.

Con este nombramiento, el gobierno de la 4T cierra la pinza en cuanto a la procuración y administración de justicia. Ya son “suyos” el Tribunal de Justicia y los jueces; la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción; inteligencia Financiera y la Auditoría Superior.

El cuello de botella queda en el Tribunal de Justicia Administrativa, que sigue en manos de los panistas cabecistas.