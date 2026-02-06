Por Agencias

Trinidad y Tobago.- El inicio de la selección mexicana en su búsqueda por obtener el pase al Mundial Sub 17 de Qatar ha sido quizá uno de los más sencillos en su historia. Adán Sánchez y Alberto Cisneros confirmaron la superioridad del equipo dirigido por Willy Olivera al marcar cada uno un triplete para golear 10-0 al humilde equipo de Sint Maarten, un país autónomo constituyente de los Países Bajos.

El triunfo deja por ahora a los Tricolores como líderes del sector A del Premundial de la Concacaf que se realiza en Trinidad y Tobago. Los mexicanos disputarán el sábado su segundo encuentro cuando se midan ante Saint Martin, una colectividad francesa que se ubica al norte de la isla caribeña de San Martín.

La Copa del Mundo Sub 17 se ha convertido para México en uno de los torneos internacionales de mayor relevancia debido a los dos títulos que obtuvo en las ediciones de Perú 2005 y México 2011, así como el subcampeonato que logró en Brasil 2019.

Esa gloria obtenida hace 20 años ha provocado que el certamen juvenil esté en la mira de los seguidores nacionales, aunque en las últimas dos ediciones los mexicanos no han podido superar los octavos de final.

La generación que esta ocasión pretende sumar otro cetro para México en esta categoría tiene la peculiaridad de ser dirigida por el argentino Willy Olivera, quien fue jugador de los clubes sudamericanos como Quilmes y Talleres.

En la cancha, destacó en los primeros instantes Adán Sánchez, quien se forma en las fuerzas básicas de Monterrey, al anotar tres tantos en menos de doce minutos, prácticamente un gol cada cuatro minutos.

La ofensiva Tricolor se vio impulsada en el cierre del juego por Alberto Cisneros, quien es parte del equipo juvenil de León, al anotar otro triplete (67, 70 y 83). Luis Trujillo, con un doblete (85 y 89), Carlos Calvillo (58) y Ricardo González (90) completaron la goleada de los mexicanos ante los caribeños.

El anfitrión Trinidad y Tobago tuvo un comienzo más sombrío al caer 1-0 frente a Barbados. Los ocho boletos que otorga el Premundial serán para los líderes de cada grupo. El certamen mundialista cambió de formato a partir de 2025 para realizarse de manera anual, después de que la FIFA firmó un contrato para que Qatar sea la sede los próximos cuatro años. (La Jornada).