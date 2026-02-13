Por Redacción

Ciudad de México, México.- El mexicano Donovan Daniel Carrillo Suazo cerró su participación en el lugar 22, en el patinaje artístico varonil de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, con un total de 219.06 puntos, su mejor marca de la temporada, tras la presentación de su programa libre, en la pista del Milano Ice Skating Arena, en lo que representó la conclusión de su segunda cita olímpica. Con este resultado superó su actuación de Beijing 2022, en la que terminó en el peldaño 22, con 218.13 unidades.

El patinador artístico, único latinoamericano en la competencia, recibió una gran ovación del público presente, tras su actuación en la que interpretó un mix de canciones de Elvis Presley, con los temas “A mi manera” y “El rock de la cárcel”, enfundado en un traje negro, al estilo del “Rey del Rock”.

“Es algo mágico esta experiencia en estos Juegos Olímpicos ha sido algo muy especial, de inicio a fin he disfrutado mis rutinas, han sido varios momentos muy importantes, especiales en mi carrera, como tener a mis padres por primera vez, viéndome en unos Juegos Olímpicos, el cariño y apoyo que recibí por parte de la audiencia, aterrizar dos saltos cuádruples, dos triple Axel, es algo histórico para México, hay mucho aprendizaje de esta competencia”, destacó Donovan Carrillo a los medios de comunicación, tras finalizar su rutina.

En su rutina, el histórico mexicano logró ejecutar un cuádruple Salchow, un cuádruple Toeloop y un Triple Axel + Doble To-Loop, entre otros elementos destacados, que al final le dieron un total de 71.56 puntos en elementos técnicos, además de sumar 71.94 en puntuación de los componentes y cero deducciones, para una cosecha de 143.50 unidades, que representó también su mejor marca de la temporada en el programa libre. Esta calificación se sumó al puntaje de 75.56 unidades que consiguió el martes pasado en su programa corto.

El primer mexicano en lograr dos finales olímpicas en esta disciplina reconoció que Milano Cortina 2026 representó un parteaguas en su carrera deportiva,

“Se ve que hay un resultado después de esos dos años y medio de entrenamiento en Canadá y espero que las condiciones con las que estoy entrenando se logren mantener por parte de las instituciones que me están apoyando, por parte de los patrocinadores que me están apoyando porque creo que todavía tenemos mucho Donovan para el patinaje artístico y sería un honor y un privilegio el poder seguir representando mi país en escenarios tan importantes como este”, resaltó el patinador de 26 años, quien entrena bajo las instrucciones de Jonathan Mills y Myke Gillman.

Por último, Donovan Carrillo agradeció el apoyo del público. “Gracias por acompañarme a mí y a toda la selección mexicana en esta edición de Juegos Olímpicos. Hemos logrado cosas históricas para nuestro continente y por supuesto para nuestro país, pero también me gustaría dejarles tarea, que si ellos tienen sueños, tienen metas, porque luchar, se las planteen y no las dejen en el olvido. Tenemos todo el potencial para brillar, si hoy aquí logramos brillar cinco mexicanos en unos Juegos Olímpicos de Invierno, no veo porque no Latinoamérica puede seguir brillando y México por supuesto”.