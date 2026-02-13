Por Agencias

Ciudad de México, México.- El juzgado séptimo de distrito con sede en Tamaulipas negó la protección de la justicia federal al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a su madre María de Lourdes, a su esposa Mariana Gómez Leal y a su hermano José Manuel, por lo que está vigente la orden de aprehensión librada en 2024 para que enfrenten proceso penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

En una resolución dada a conocer a través de la lista de acuerdos del Órgano de Administración Judicial, con fecha del 11 de febrero, el juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez negó la protección de la justicia federal al ex gobernador tamaulipeco, cuatro integrantes de su familia y dos personas más.

Esta resolución es contraria a los beneficios que le concedió el juez Fernando Alvarado, quien fue suspendido e inhabilitado para ocupar cargos públicos por un año, por haber emitido resoluciones violando la ley, en casos relacionados con el ex gobernador de Tamaulipas, y que afectaron anteriormente el cumplimiento del mandamiento judicial.

En ese contexto, el juez Escobedo Yáñez, con sede en sede en Reynosa, Tamaulipas, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó la presunción de la existencia de delitos y la probable responsabilidad de los solicitantes del amparo, mismos a los que les negó la protección federal.

En sus argumentos, el juzgador señaló: “Apoyado en los datos expuestos por el Ministerio Público, sin requerir verificación plena, corroboración integral ni demostración concluyente».

Además, puntualizó que “aun cuando la autoridad responsable haya expuesto fundamentos concisos, éstos cumplen adecuadamente con el parámetro constitucional, pues permiten comprender la lógica de la decisión y evidencian la existencia de indicios razonables que justifican el mandamiento de captura».

En este caso, también se considera presuntos responsables de los delitos que se señalan en contra del panista García Cabeza de Vaca y sus familiares.

En contra de García Cabeza de Vaca, quien buscó en 2024 ser candidato a diputado federal por el PAN, hay dos órdenes de captura pendientes de cumplimentarse, una de ellas emitida en 2021 por delitos de delincuencia organizada, como operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros; y la de 2024 por delincuencia organizada. (La Jornada).