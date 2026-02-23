Azahel Jaramillo Hernández

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo que parecía iba a ser un domingo tranquilo en nuestro México lindo y querido, todo se alteró tras un enfrentamiento en Jalisco muriendo el jefe narco Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», desatando violencia en varios estados con bloqueos de carreteras, incendio de carros, quema de tiendas de conveniencia (Oxxos), cerrada como nunca la entrada de Cancún, e incendiados -en Guanajuato- 20 sucursales del Banco del Bienestar. Ya empresas de transporte carretero de pasajeros, como Transpais, anunciaron suspensión del servicio en razón de la inseguridad.

La violencia llegó igual la mañana de este domingo 22 a municipios de la zona norte de Tamaulipas. Ante ello el gobernador Américo Villarreal Anaya, en Victoria capital convocó a reunión extraordinaria de la Mesa de seguridad, ahora llamada «De la Paz», donde instruyó acciones a todas las fuerzas de seguridad para restablecer el orden y la tranquilidad entre la población.

Al norte de Tamaulipas se presentaron bloqueos en avenidas internas y en carreteras federales. Los incidentes, reporta GobTam «se concentraron principalmente en Reynosa, donde se reportaron obstrucciones con vehículos y objetos incendiados en diversos tramos viales, así como intentos de bloqueos en puntos estratégicos de comunicación».

Desde temprana hora, el Dr. Américo pidió a las instituciones de seguridad del Estado se activarán los protocolos de atención correspondientes.

La Guardia Estatal, la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades federales desplegaron operativos para restablecer el orden. E informa el gobernador: «Los cuerpos de Bomberos y Protección Civil intervinieron con prontitud para sofocar incendios y garantizar condiciones seguras en las zonas afectadas».

En mensaje, el gobernador Américo dejó en claro que «en todo el territorio tamaulipeco se mantienen patrullajes preventivos, presencia estratégica y monitoreo permanente». Y deja en claro el Dr. Américo: “Seguiremos actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad para mantener el orden y la seguridad en Tamaulipas”.

Dos.- En esta situación de alerta tenemos que Transportes Transpais anunció este domingo la suspensión del servicio, indicando que los hace de «manera temporal y preventiva, y atendiendo las disposiciones de las autoridades»

En comunicado dice que esta decisión responde a su «compromiso con la seguridad de nuestros pasajeros y continuará hasta que las condiciones sean adecuadas para reanudar nuestro servicio de forma segura». Y termina el comunicado con su lema: «Mejor por autobús, mejor por Transpaís».

Tres.- Este martes 24 la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sede en la Ciudad de México va a decidir si confirma o rechaza orden de aprehensión contra , sobre quien pesan básicamente tres denuncias: delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavador dinero.

Es evidente que García Cabeza de Vaca gobernó Tamaulipas en forma abusiva e irresponsable. Veremos si el máximo tribunal de justicia mexicano se decide por liberar ordenes de aprehensión y rechazar que haya amparos que ahora dictaminan que no puede ser detenido.

Wikipedia sostiene que Cabeza de Vaca nació en McAllen, Texas hace 58 años. Veremos ya este martes si el haber nacido en Estados Unidos y el factor nuevo de la muerte de El Mencho Oseguera juegan a su favor o para nada afectan el que tenga una carrera delictiva y pueda ser detenido. VEREMOS Y DIREMOS.

[email protected]