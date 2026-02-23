Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Un total de 26 personas, incluida una mujer embarazada, 17 integrantes de las fuerzas de seguridad pública federal y estatal y 8 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho), murieron este domingo tras el dispositivo implementado por fuerzas federales para detener en Tapalpa, municipio ubicado 135 kilómetros al sur de Guadalajara, al líder de la citada organización criminal.

Según un corte hasta las 16 horas de este domingo, la mujer embarazada con tres meses de gestación murió tras una balacera que se desató en avenida de la Mancha y Covadonga, en Zapopan, entre personal de la Guardia Nacional e integrantes del CJNG que detenían automóviles para quemarlos, como reacción al dispositivo de captura en Tapalpa.

Además murió un custodio del penal estatal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, luego de un motín que se desató tras la captura de El Mencho; también un agente de la Fiscalía de Jalisco falleció tras recibir un disparo en el cruce de las avenidas Federalismo y Patria, en Zapopan.

Los guardias nacionales que murieron fueron también en sendos enfrentamientos tras la feroz reacción criminal: ocho de ellos en Atotonilco, seis en Las Cañadas en Zapopan en el cruce de avenida del Bosque con la carretera a Saltillo y otro más en la base de Teocaltiche.

Los otros ocho fallecidos son todos presuntos integrantes del CJNG, entre ellos su líder El Mencho, de los cuales 4 murieron en Tapalpa. Tres, incluido Oseguera, mientras eran trasladados malheridos a la Ciudad de México, y otro más en el cruce de Fuelle y Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, donde ocurrió uno de los varios enfrentamientos.

Hasta el momento se informó de la detención de 27 personas en eventos tras los sucesos de las cuales 2 de ellas fueron en Tapalpa, 11 por su presunta participación en los hechos violentos que se desataron como reacción y 14 por supuestos actos de saqueo y rapiña, sobre todo en algunas de las 69 tiendas Oxxo o 20 sucursales del banco del Bienestar que fueron incendiadas.

De los bloqueos carreteros, después de las 4 de la tarde aún permanecían 17 “activos” con autos colocados para impedir el paso, aunque la reacción violenta por lo menos a esa hora había disminuido. (Juan Carlos G. Partida/La Jornada).