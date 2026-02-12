Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El consejero electoral del IETAM y presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Alfredo Díaz, advirtió que en caso de que las organizaciones ciudadanas que buscan constituirse como partidos políticos nacionales cumplan con los requisitos y obtengan su registro se tendría que redistribuir el financiamiento público ya aprobado para este año.

Explicó que los partidos nuevos tienen derecho a acceder al 30% de la bolsa de prerrogativas, mientras que el 70% corresponde a los partidos que obtuvieron votación válida en la elección inmediata anterior.

“Esto ocasionaría un reajuste en las ministraciones mensuales que están pendientes de pagarse”, señaló.

Actualmente, el financiamiento público para partidos políticos en Tamaulipas asciende a 213 millones de pesos, de los cuales el 30% se destinaría a los nuevos partidos que eventualmente obtengan registro.

Díaz detalló que el procedimiento de constitución de partidos políticos nacionales exige cumplir con al menos el 0.26% del padrón electoral, además de celebrar un mínimo de 20 asambleas estatales o 200 distritales, con un número específico de afiliados en cada una.

De las 11 organizaciones que iniciaron el proceso, dos se encuentran más avanzadas: Personas Sumando en 2025 y Construyendo Sociedades de Paz.

Si cumplen con los requisitos y el INE les otorga el registro, podrían participar en el proceso electoral 2027-2028, con derecho a nombrar representantes y acceder a prerrogativas.

El consejero electoral del IETAM aclaró que este procedimiento no contraviene la discusión de la reforma electoral en curso, ya que se rige por la Ley General de Partidos Políticos vigente.

“En caso de que los tribunales determinen el registro, surtirá efectos a partir del 1 de julio de este año”, concluyó.