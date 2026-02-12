Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, rechazó que la dirigencia municipal esté “muerta” y aseguró que el priismo en Tamaulipas sigue activo y competitivo.

Cuestionado sobre el papel del regidor priista en el Cabildo de Victoria, quien ha sido señalado por aprobar sin cuestionar las propuestas del gobierno municipal, Díaz Lara sostuvo que el partido realiza mediciones mensuales de sus representantes y que las decisiones se toman en función del beneficio colectivo de la ciudadanía.

“Mientras sea en beneficio de la ciudadanía, ahí va a estar el PRI acompañando. Cuando se vea perjudicado el gobierno y los ciudadanos, los regidores tienen que salir a señalarlos. Cada regidor es autónomo en sus decisiones, pero el partido también puede tomar medidas”, afirmó.

El dirigente estatal del tricolor subrayó que el PRI no pacta con otros partidos y que las posiciones se darán a quienes estén trabajando activamente. “El PRI no va a prestar sus siglas. Hoy la dirigencia habla con priistas en público y en privado, y estamos listos para competir con hombres y mujeres que ganen la confianza de la gente”, dijo.

Respecto a la dirigencia municipal en Victoria, Díaz Lara destacó la relación con Alejandro Montoya, presidente del comité local, a quien calificó como un perfil competitivo y con posibilidades de volver a ser aspirante aun y cuando al dirigente local ha guardado silencio respecto a las acciones de la administración municipal y jamás acude a las ruedas de prensa y mucho menos se conoce publicaciones respecto al trabajo que según el dirigente del PRI está haciendo.

Bruno Díaz insistió en que el partido tiene números que respaldan su presencia en Tamaulipas y que en 2027 se evaluará el desempeño de los regidores para definir quiénes podrán buscar la reelección.