Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El trabajo y el esfuerzo realizado a través del sector salud, para reforzar las campañas de vacunación durante el 2025 y en lo que va del presente año, han permitido que Tamaulipas no tenga ningún caso activo de sarampión, aseguró el gobernador Américo Villarreal.

Luego de participar en una reunión virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum en donde se evaluó la situación del sarampión en el país, el gobernador llamó a reforzar los procesos de vacunación, asegurando que se cuenta con la suficiencia de vacunas, distribución y la capacidad para atender a la población que lo requiera.

“Entre 1 y 9 años de edad tienen que acudir a su centro de salud y aplicarse la primera dosis de vacunación y ellos deberán de recibir 2 dosis de vacunación; una al año de edad y otra a los 9 años de edad”, informó, y enseguida explicó: si no la han recibido, quienes tienen de 3, 5 a 7 años, deben ser llevados a recibir su primera dosis y luego tener una segunda dosis de reforzamiento a la edad de nueve años.

Agregó que a pesar de que los estados vecinos como Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz e incluso Texas, han reportado casos activos de sarampión, Tamaulipas se sigue distinguiendo a nivel nacional gracias a la participación de la ciudadanía que ha respondido a las acciones de prevención.

Y añadió, «Divulguemos esta información para que en Tamaulipas sigamos distinguiéndonos como un estado con una sociedad participativa y colaborativa que obtiene resultados como este y que podamos seguir diciendo que nuestra entidad está libre de sarampión».

Mencionó que el gobierno federal ha puesto a disposición de la población el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx en donde se detallan todos los puntos habilitados y los horarios donde se puede recibir el esquema de vacunación.