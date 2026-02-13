Por Agencias

Ciudad de México.-La selección mexicana Sub-17 clasificó a la Copa Mundial que se celebrará a finales de año en Qatar, luego de imponerse en un duelo ríspido 2-1 a Trinidad y Tobago en el Premundial de la Concacaf.

Con una racha de tres victorias consecutivas, México cerró invicto la fase clasificatoria. En su último partido, se encontró con un Trinidad y Tobago que cerró espacios para evitar los ataques del tricolor, pues en la primera mitad ningún equipo fue capaz de inquietar a los guardametas.

En el segundo tiempo, ante un cuadro de Trinidad y Tobago que comenzó a dejar espacios, Jesús Orduño abrió la pizarra al minuto 83 con un fuerte disparo de pierna derecha. Minutos después, Adán Sánchez incrementó la ventaja con un remate de cabeza (86) imposible de detener para el arquero caribeño.

Trinidad y Tobago tuvo un momento de esperanza, cuando el silbante sancionó un penalti a su favor, el cual fue convertido en el tiempo de compensación (90+5) y resultó insuficiente para pensar en la remontada.

Con esta victoria, el cuadro dirigido por el técnico Jürgen Castañeda cerró el certamen como líder invicto del Grupo A con 12 puntos.

En noviembre, buscará repetir las hazañas de sus compatriotas en las Copas Mundiales del 2005 y 2011, ediciones en las que se proclamaron campeones de la categoría.