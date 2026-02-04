Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, se lanzó de nuevo al ruedo y dijo que los únicos avales para quienes aspiren a una candidatura serán la lealtad y la rentabilidad política, dejando atrás el tiempo de los “ahijados, sobrinos o parientes”.

“Aquí no es de padrinazgos, aquí es de trabajo. Las candidaturas y las posiciones se van a ganar trabajando. No nos va a temblar la mano para tomar decisiones”, advirtió.

Díaz Lara aseguró que no habrá espacio para favoritismos ni para quienes en el pasado traicionaron al partido y hoy militan en otros institutos políticos.

“Lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Muchos que se beneficiaron de gobiernos emanados del partido hoy están en Morena y en otros partidos. La militancia está harta de ver desfilar ex presidentes municipales y ex diputados en otras siglas”, señaló.

El dirigente priista enfatizó que todo aspirante deberá firmar públicamente su afiliación priista ante el INE, garantizando que ningún candidato llegue sin pasar por el filtro de la militancia y la dirigencia.

“No habrá un solo candidato del PRI que no sea priista. Tenemos hombres y mujeres en todos los municipios listos para dar la batalla”, afirmó.

Díaz Lara confió en que el PRI recuperará espacios en Tamaulipas en las próximas elecciones, y adelantó que la dirigencia estatal ya recorre los municipios para evitar sorpresas.

“El priismo tamaulipeco va a tener candidatos emanados del esfuerzo y del trabajo actual. Estamos visitando todos los municipios para que en el 27 no haya sorpresas”, concluyó.