Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) arrastra un rezago de 42 asuntos de impugnación derivados de los procesos electorales de 2024 y 2025, incluidos cuatro relacionados con la elección extraordinaria del Poder Judicial del Estado.

El magistrado presidente, Edgar Iván Arroyo Villarreal, reconoció que aunque este año no hay proceso electoral en curso, siguen llegando medios de impugnación que se suman a los pendientes de comicios anteriores.

“Uno de los objetivos primordiales del Tribunal es abatir el rezago. Entre las magistraturas nos estamos poniendo de acuerdo para resolver la mayoría de los asuntos pendientes”, señaló.

Arroyo Villarreal detalló que la elección extraordinaria de juezas, jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado en 2025 generó 74 expedientes, los cuales fueron atendidos en tiempo y forma. Sin embargo, para dar prioridad a ese proceso, otros casos quedaron en espera y ahora forman parte del rezago.

“Son asuntos que dejamos pendientes para atender la elección judicial. El objetivo es que en este mes de febrero saquemos la mayoría de los casos más urgentes y así disminuir la carga de trabajo”, explicó.

El magistrado negó que la ausencia de algunos integrantes del pleno haya incrementado la carga de trabajo para quienes permanecen en funciones.

“La distribución se sigue dando entre los que estamos en funciones. En esta época son pocos los asuntos que llegan al Tribunal, así que no nos genera retraso ni mayor esfuerzo”, aseguró.

El Tribunal concentra esfuerzos técnicos para evitar que la acumulación de expedientes crezca y mantener la operatividad sin variaciones. La meta inmediata es resolver los casos más urgentes y avanzar hacia un cierre ordenado de los procesos pendientes, refirió el magistrado.