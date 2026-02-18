Por Redacción

Ciudad de México, México.- A través de un enlace de Palacio Nacional a Zacatecas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 45 viviendas del desarrollo habitacional “Ojo de Agua” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a 10 meses de presidir el inicio de obra, y como parte del programa Vivienda para el Bienestar que tiene como meta la construcción de 1.8 millones de viviendas en todo el país.

“Felicidades a todos los que hoy tienen una vivienda. Son, recuerden, un millón 800 mil viviendas el objetivo del sexenio y vamos muy bien”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Se trata de la novena entrega de vivienda en lo que va de 2026, la cuales se han realizado en Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Sonora y este miércoles en Zacatecas.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que la meta para Zacatecas se duplicó al pasar de 18 mil a 26 mil viviendas nuevas: 12 mil por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 14 mil por parte del Infonavit. Dijo que al momento 5 mil 550 viviendas, es decir el 21 por ciento registran un avance, con una inversión de 15 mil 600 mdp, se generarán 78 mil empleos directos y 117 mil indirectos beneficiando a más de 93 mil personas. Además, en Zacatecas serán 6 mil acciones de escrituración, que se suman a otras acciones como condonación de adeudos, y 3 mil entregas de créditos para el mejoramiento de vivienda

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que en el desarrollo Ojo de Agua hay 208 viviendas, de las que 154 ya fueron entregadas. En el estado ya se comenzó la construcción de más de 3 mil viviendas en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas; se tiene una meta de 14 mil viviendas con una inversión de más de 8 mil 400 mdp.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que la construcción de millones de nuevas viviendas es el proyecto más ambicioso del Gobierno de México, pero que da paso a la verdadera justicia social a quienes menos tienen que ahora tendrán tranquilidad y paz en sus hogares.