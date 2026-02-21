Por Agencias/Redacción

Ciudad de México. Construyendo Sociedades de Paz A.C. que por un año utilizó el emblema con las siglas “CSP” -las mismas con las que se identifica a la Presidenta de la República- para atraer simpatizantes en su objetivo de convertirse en partido político, informó al Instituto Nacional Electoral (INE) el cambio a “PAZ”, con la imagen de una paloma.

El reporte fue entregado este viernes a la Secretaría Ejecutiva del INE, en un escrito con fecha 19 de febrero y firmado por Armando González Escoto, representante de la organización.

También hoy, antes de dicha decisión, durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su inconformidad por el uso de CSP y dijo que los ciudadanos podrían confundirse; puso como ejemplo que un grupo utilizara las siglas “AMLO”.

La asociación aseguró al INE que desde el 30 de enero informó a la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos su intención de cambiar la denominación a “Partido PAZ”, y aseguró, en la carta de hoy, que no buscaba “violentar los derechos políticos de la titular del Ejecutivo Federal” sino que sus simpatizantes pudieran hacer una asociación de los conceptos de Solidaridad y Paz “como una aspiración legítima de esta agrupación”.

El escrito de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República fue recibido por el INE el 5 de febrero, y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) resolvió no abrir un procedimiento administrativo sancionador en contra de Construyendo Sociedades de Paz el 13 de febrero, ni dictar las medidas cautelares solicitadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Precisamente para combatir la resolución de la UTCE, la mandataria interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que tocó al magistrado Felipe Fuentes, como ponente del proyecto de resolución. (Fabiola Martínez/La Jornada/Foto gaceta mx).