Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El aún presidente estatal del PAN, Luis René “Cachorro” Cantú Galván, reconoció que existe molestia entre la militancia por la demora en la emisión de la convocatoria para renovar la dirigencia en Tamaulipas, pero aseguró que el partido no puede detener su labor de oposición.

“La convocatoria como tal no hay y no ha salido por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Estamos en el mismo bloque que Veracruz y Durango, donde aún no se define ni el género ni la convocatoria. Claro que existe molestia, pero no es responsabilidad nuestra, sino del atraso nacional”, explicó.

Entrevistado vía telefónica, Cantú Galván subrayó que, aunque su período ya venció, seguirá al frente del Comité Directivo Estatal hasta que se emita la convocatoria, y adelantó que retomarán actividades públicas para no perder tiempo.

“Hoy por hoy no podemos seguir cruzados de brazos. Tenemos que estar en las calles, platicando, ganando la confianza de la ciudadanía, llevando acciones que den resultados, pero sobre todo siendo oposición, alzando la voz por los tamaulipecos”.

El dirigente panista reconoció que la militancia ha presionado para que se agilice el proceso, pero insistió en que la decisión corresponde al Comité Ejecutivo Nacional.

“No es lo que quiera Luis ‘Cachorro’ Cantú, es lo que se tiene que hacer por el bien del partido. Lo mejor es que la decisión la tome la militancia y el consejo, conforme a la convocatoria que marque el CEN”, señaló.

Por su lado él dijo estar preparado para la crítica de los grupos internos que no coinciden con su liderazgo, pero aseguró que siempre ha sido respetuoso del debate y que lo importante es mantener la unidad.

“Siempre he defendido al PAN en Tamaulipas, siempre he alzado la voz. Les guste o no les guste, sigo siendo panista. Hoy lo que debemos hacer es oposición, no nada más una persona, sino toda la militancia en conjunto”, puntualizó.

El retraso en la convocatoria afecta a tres estados: Tamaulipas, Veracruz y Durango, donde aún no se están determinando los procesos internos.

Cantú adelantó que, mientras tanto, el PAN Tamaulipas seguirá en campo, denunciando al gobierno de Morena “por la inseguridad y la falta de oportunidades”.