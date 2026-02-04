Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dicen que más vale pájaro en mano que ver cientos volar, es decir, alcanzar un objetivo o una meta sin sueños ni fantasías.

El partido -evangélico religioso- en formación Construyendo Sociedades en Paz (siglas de la Presidenta CSP) todavía no tiene registro y sus presuntos representantes en Tamaulipas ya andan sumidos en una rebatinga intestina, por el biyuyo ¿por qué más?.

Muchos se dicen delegados, empezando por Ricardo Quintanilla Leal, ex presidente de Jaumave, quien en su tiempo administró el municipio con los “hermanos” por delante y por la gracia de Dios, según decía.

Muchos generales y poca tropa. Están más puestos que un calcetín para disfrutar las mieles del triunfo: Emmanuel Gómez Esteban, Miguel Muñoz, Jorge Garza, Clara Rodríguez, Elsa Ruth Cruz Maldonado y Jorge Nieto, entre otros que se dicen con méritos.

Para darnos una idea de la mescolanza, hay que decir que Cruz Maldonado fue diputada suplente en funciones en la 65 legislatura, Tamaulipas, por el VIII Distrito, Río Bravo, cuya titular fue Casandra de los Santos Flores. Venía de Morena.

Una generala y un general más: Edith Carolina Anda González y Armando González Escoto, son los representantes legales.

No olvidar a la familia Valenzuela Barrios, de Altamira, antiguos dueños del PRD en Tamaulipas, que se dicen realizadores de la nueva organización y reclaman su parte en la cacería.

Si logran el registro -todo conduce a que no, como lo explicaremos más adelante-, no queremos imaginarnos los pleitazos por ocupar las listas plurinominales de diputados, si es que la reforma política de Claudia Sheinbaum no las ha eliminado.

Los Valenzuela son muchos y se aprovechan de su influencia en Altamira para arañar “lo que caiga”, prerrogativas y plurinominales, aunque sean regidurías.

Para alcanzar el registro un partido necesita tener -o conservar- 256 mil afiliados a nivel nacional. Ellos aseguran que incorporaron a 290 mil luego de sus asambleas distritales, lo cual el INE debe verificar en las siguientes semanas.

No siempre lo que dicen los interesados resulta cierto. Aparecen dobles filiaciones, o “robo” de militantes como se le conoce.

El tiempo se les acaba. El grupo debe organizar su asamblea constitutiva a más tardar el 27 de febrero y comunicar de inmediato que quiere ser partido. Allá por mediados de año les llegaría el primer subsidio oficial.

No están del otro lado.

Esto nos recuerda que, en 2020, el INE negó autorizar el partido México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, porque había dudas sobre el origen de parte de los recursos que utilizaron en la constitución. Llegó lana del extranjero.

Habían afiliado a 239 mil personas, más que las 233 mil que exigía la Ley, pero no pudieron comprobar el origen de aportaciones públicas.

En la “espulgada” de filiaciones, el Instituto Electoral ha encontrado como militantes hasta personas fallecidas y domicilios inexistentes, lo cual se descuenta del padrón. No creemos que vaya a ser la excepción.

Más les vale que se vayan con pies de plomo. La creación del partido religioso no es del agrado de la Presidenta. Están utilizando sus iniciales para ganar adeptos ¿no cree usted?. Si llegaran a participar en el juego del 2027 no podrán ir en coalición.

Otro de los grupos en formación es el también conservador México Tiene Vida que afirma haber recabado, con corte al 28 de enero, la cifra de 303 mil afiliados, el número más alto de quienes solicitaron constituirse.

¿Será verdad tanta belleza? De ser ciertos los números, tienen ya más militantes que Acción Nacional ¿le quitará el espacio como partido de derecha en México?.

El perfil es de un grupo de empresarios de Nuevo León que le dieron “vida” al partido, al que ya registraron como local en la entidad vecina.

Falta que el INE coteje si los afiliados son reales. El 80 por ciento se hicieron vía celular.

Por cierto, Tamaulipas es de los estados en que los partidos locales no han “pegado” en los últimos tiempos. Los actores políticos o los gobiernos estatales en turno no se interesan ¿quién más los puede patrocinar?. Chiquillos pero juntos pesan.

En la elección local del 7 de junio de 2026 en Coahuila jugarán nueve locales. Dos acaban de conseguir su registro ¿es el juego de los Moreira?.

Para crear un partido en el Nuevo Santander se requiere poco más de siete mil afiliados, un 0.26 por ciento del último padrón electoral, pero ni así se animal los grillos.

Miércoles de intensa actividad en comisiones de la 65 legislatura al Congreso del Estado. Analizarán decenas de iniciativas. La sesión plenaria está programada a las cuatro de la tarde.

La próxima semana, el 10 y 11, andarán en jornada itinerante por Matamoros, en el afán de que la ciudadanía de otros municipios conozca de cerca la actividad de los diputados, dice el titular de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera quien, por cierto, los fines de semana se dedica a recorrer colonias de la Reynosa de sus amores.