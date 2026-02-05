Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reforzó el Operativo de Emergencia para la contención del gusano barrenador del ganado (GBG) en el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y la Huasteca Potosina, con resultados positivos que confirman la eficacia de la estrategia sanitaria.

El personal técnico del Senasica atendió casos, recorrió más de mil 600 rutas sanitarias, inspeccionó más de 80 mil animales y aplicó tratamientos preventivos durante enero, lo que permitió reducir el número de casos activos.

Como parte de la estrategia integral, en ese periodo se liberaron más de 261 millones de moscas estériles —una herramienta también clave para la contención de la plaga— en la zona.

De manera complementaria se fortaleció el control de la movilización de ganado a través de puntos de inspección sanitaria itinerantes, en coordinación con autoridades estatales, asociaciones ganaderas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de evitar la propagación de la plaga a otras regiones.

También se realizaron acciones de capacitación y difusión, las cuales alcanzaron a más de 5 mil productoras y productores, con la intención de promover el reporte oportuno de casos al número de Whatsapp 55 3996 4462 o al teléfono 800 751 2100.

Como resultado de las medidas sanitarias, en Tamaulipas se redujo a ocho casos activos —de un pico máximo de 16— con tendencia a la desactivación, en San Luis Potosí se disminuyó de nueve a cuatro casos activos y en el norte de Veracruz de 30 casos que se reportaron, actualmente hay 28.

La notificación oportuna de casos permite atender y controlar la mosca en etapas tempranas, por lo que es preciso enfatizar que el gusano barrenador del ganado es curable y no es necesario sacrificar el hato ni activar cuarentenas en las unidades de producción.

AGRICULTURA destaca que, la estrecha coordinación entre autoridades federales, estatales, municipales, aunado a la activa participación de las y los ganaderos y la población en general, evidencian que las acciones de capacitación, vigilancia, tratamiento oportuno, control de la movilización animal y dispersión de mosca estéril están dando resultados positivos en la contención del GBG, lo que ha permitido frenar su propagación y avanzar hacia su control en la región.

El operativo especial de control sanitario se mantendrá en operación hasta alcanzar la erradicación definitiva del GBG en el estado de Tamaulipas y en la Huasteca Potosina, así como su contención efectiva en las regiones norte y centro de Veracruz.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural refrenda su compromiso de proteger la sanidad animal, el patrimonio de los productores y la seguridad alimentaria del país, de ahí que continuará con la implementación sostenida de acciones extraordinarias para avanzar en el control y erradicación del GBG.