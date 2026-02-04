Por Agencias

La NFL enfrenta presión antes del Supertazón 60 para tomar una postura más explícita contra la agresiva aplicación de la ley de migración del gobierno estadunidense que encabeza el presidente Donald Trump. Más de 184 mil personas han firmado una solici-tud pidiendo a la liga que denuncie la posible presencia del ICE en el partido del domingo y el grupo liberal MoveOn planeaba entregarla ayer a la sede de la NFL, en Nueva York.

“No hay previstas operaciones del ICE ni de control de migración en torno al Supertazón ni en ninguno de los actos relacionados”, sostuvieron Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, y las autoridades federales encargadas en conferencia de prensa.

Añadió que los planes de seguridad para el partido anual más importante del calendario deportivo estadunidense serán similares a los de ediciones anteriores, y que no existen “amenazas conocidas, específicas ni creíbles” contra el evento.

Agentes del ICE fuertemente armados y enmascarados han sido desplegados en varias ciudades como parte de las agresivas políticas antimigrantes de Trump. El despliegue de esa fuerza ha desatado indignación pública tras la muerte de dos ciudadanos estadunidenses a manos de agentes federales, el mes pasado en Mineápolis.

La planificación de la seguridad del Supertazón 60 comenzó hace aproximadamente 18 meses y en ella participan 35 agencias federales, estatales y locales, según Lanier. Las autoridades esperan alrededor de 1.3 millones de visitantes para el partido y los actos que lo rodean.

La NFL y varias agencias policiales involucradas en la seguridad planean utilizar inteligencia artificial para ayudar en sus esfuerzos, indicó Lanier, quien se negó a dar detalles sobre cómo se implementaría la tecnología emergente.

Entretenimiento y política

En medio de esta situación, Trump ha dicho que no contempla asistir al juego de este año, a diferencia de 2025, debido a la presencia de Bad Bunny en el medio tiempo, la cual ha calificado de una “terrible elección”. El cantante puertorriqueño es un encendido activista contra las políticas hostiles del gobierno del republicano y lo reiteró en la ceremonia de los premios Grammy, donde se pronunció contra el ICE mientras recibía su galardón.

El Supertazón es uno de los pocos referentes culturales restantes vistos por millones de personas en tiempo real y el espectáculo de medio tiempo no es ajeno a la controversia. Pero hay pocos paralelismos con el juego de este año, que tiene el potencial de convertirse en una mezcla inusual de deportes, entretenimiento, política y protesta.

Se desarrollará en un momento crítico para Estados Unidos, apenas dos semanas después del asesina-to de Alex Pretti por agentes federales en Mineápolis, que reavivó un debate nacional sobre las tácticas de aplicación de la ley de línea dura de la administración Trump.

“Se supone que el Supertazón es un escape, ¿verdad? Se supone que vamos allí para no tener que hablar de las cosas serias de este país”, subrayó Tiki Barber, ex jugador de los Gigantes de Nueva York y quien jugó en el Supertazón en 2001 y desde entonces ha asistido a varios como comentarista. “Espero que no se deteriore, porque si lo hace, entonces creo que realmente estamos perdiendo el contacto con lo que es importante en nuestra sociedad”.

En los últimos días, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeff Brannigan, organizó una serie de llamadas con funcionarios locales y la NFL en las que afirmaba que el ICE no planea realizar acciones durante la semana del Supertazón o en el juego.

El grupo progresista MoveOn planeó una manifestación ayer frente a la sede de la NFL en Nueva York para presentar una petición diciendo a la liga: “No ICE en el Supertazón”.

“La final de este año debería ser recordada por grandes jugadas y Bad Bunny, no por agentes del ICE enmascarados y armados corriendo por el estadio causando caos, violencia y trauma a los fanáticos y trabajadores del estadio“, afirmó la portavoz de MoveOn, Britt Jacovich. “La NFL no puede quedarse al margen, la liga tiene la responsabilidad de actuar como adultos, proteger a los fanáticos del Supertazón y a los trabajadores del estadio, y mantener al ICE fuera”.

Bad Bunny, de 31 años, nacido en Puerto Rico, ha elevado la música latina a un nivel de popularidad a gran escala y ha ganado fama mundial con canciones casi enteramente en español, algo que irrita a muchos de sus detractores conservadores.

La NFL, que trabaja para expandir su atractivo en todo el mundo, incluyendo América Latina, aseguró que nunca consideró retirar a Bad Bunny del medio tiempo, incluso después de las críticas de Trump y algunos de sus seguidores.

El comisionado de la liga, Roger Goodell, describió el lunes al cantante como “uno de los grandes artistas del mundo”, así como alguien que entiende el poder de la actuación del Supertazón “para unir a las personas y poder reunir a la gente”.

Aproximadamente la mitad de los estadunidenses aprobaron a Bad Bunny como el artista del medio tiempo, según una encuesta de octubre de la Universidad de Quinnipiac. Pero hay brechas sustanciales con aproximadamente tres cuartas partes de los demócratas apoyando la elección del puertorriqueño, en comparación con sólo 16 por ciento de los republi-canos. El 60 por ciento de los adultos afrodescendientes e hispanos aprobaron la selección en contraste con 41 por ciento de los blancos.

Los republicanos están ansiosos por preservar el apoyo latino en su intento de mantener el control del Congreso. Pero a medida que se acerca el Supertazón, muchos en el Partido Republicano han mantenido sus críticas a Bad Bunny.

En una entrevista, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, se mostró optimista de que el espectáculo sería un éxito incluso en un clima políticamente tenso.

“Vamos a mantener a todos seguros: nuestros residentes, nuestros visitantes. Obviamente, con todo lo que está pasando, estamos al tanto, monitoreando todo. Pero espero que todo sea seguro y divertido.”