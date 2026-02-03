Por Redacción

Mexicali, Baja California.- Con el fin de conocer al personal y las distintas sedes de la Fiscalía General de la República (FGR), la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, realizó un recorrido por las instalaciones de la Fiscalía Federal ubicadas en Tijuana, así como por las subsedes ubicadas en Ensenada y Mexicali, en el estado de Baja California.

Durante su visita, la titular de la FGR reconoció y felicitó al personal por el trabajo y esfuerzo que realizan diariamente, al destacar que la labor que les ha sido encomendada no es sencilla, sin embargo, subrayó que no están solos en esta tarea y que cuentan con el respaldo de la FGR que trabajara de manera conjunta con ellos.

Asimismo, escuchó las peticiones y necesidades del personal, así como las labores que desempeñan en sus respectivas áreas, a quienes exhortó a continuar trabajando con ímpetu y ahínco en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La Fiscal General destacó, que es imprescindible mantener una buena comunicación y entendimiento permanente con cada una y cada uno de ellos, para eso, es importante generar sinergias que permitan ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.

Como parte de estas actividades, la titular de la FGR se reunió con mandos municipales, estatales y federales, así como con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina) y la Guardia Nacional (GN), para reforzar la coordinación y cooperación interinstitucional y así, seguir construyendo mejores condiciones de seguridad y paz social.

Durante el recorrido, la Fiscal General estuvo acompañada por David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR); Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI); Victorino Porcayo Domínguez, Fiscal Federal en Baja California, así como por Teófila González Lozada, fiscal en jefe en Ensenada, y Andrea Guzmán Leyva, fiscal en jefe en Mexicali.