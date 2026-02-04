Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS), encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, consolida una política activa para impulsar el empleo formal, la conciliación laboral y relaciones de trabajo justas, mediante programas y servicios que acercan a la población al mercado laboral local, nacional e internacional.

A través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), la dependencia coordina acciones de intermediación laboral que permiten a las y los tamaulipecos acceder a vacantes acordes a su perfil, así como recibir orientación, capacitación y acompañamiento durante su proceso de inserción al trabajo. Estas estrategias han fortalecido el contacto directo entre personas buscadoras de empleo y empresas, favoreciendo la colocación laboral y la estabilidad económica de las familias.

Como parte de esta agenda, la STPS mantiene esquemas de movilidad laboral que abren opciones de empleo temporal y permanente en el extranjero, bajo condiciones legales y seguras, ampliando el horizonte de oportunidades para trabajadores tamaulipecos y fortaleciendo su experiencia y desarrollo profesional.

En el ámbito de la vinculación directa, durante el año pasado se llevaron a cabo 13 ferias del empleo en distintas regiones del estado, acercando cientos de vacantes a la ciudadanía. Para este año, la secretaría tiene como meta superar ese número, iniciando con la primera feria del empleo en Reynosa, enfocada en practicantes y jóvenes, con el propósito de facilitar su incorporación al mercado laboral y fortalecer la transición entre la formación académica y la vida productiva.

Illoldi Reyes, señaló que la STPS ha reforzado su presencia territorial y la coordinación con el sector productivo, instituciones educativas y organismos públicos, a fin de garantizar que las políticas laborales respondan a las necesidades reales de la población y promuevan entornos de trabajo dignos y equitativos.

Indicó que estas acciones forman parte del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde el empleo digno y el bienestar de las personas son ejes centrales para el desarrollo social y económico de Tamaulipas.