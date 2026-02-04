Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Las Rutas del Fútbol en Tamaulipas ofrecen estancias de 1 a 3 noches para que aficionadas, aficionados y acompañantes disfruten al máximo de la pasión futbolera y de todo el encanto del estado, a solo un paso de Nuevo León y muy cerca de la Ciudad de México.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que, en sincronía con la Secretaría de Turismo federal, se están concretando acciones y rutas para las y los visitantes que asistirán a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Es un trabajo coordinado con agencias, empresas, touroperadores y hoteles, un esfuerzo en unidad para impulsar y llevar nuestros destinos turísticos a otro nivel”, refirió el funcionario estatal.

La oferta turística contempla diversas opciones en los destinos. En el municipio de Gómez Farías, por ejemplo, se ofrecen dos rutas: “Conociendo el Ejido San José en El Cielo” y “Las Maravillas del Ejido San José”, con estancias de una a dos noches, según la opción elegida.

Para quienes visiten la Biósfera El Cielo, las experiencias incluyen recorridos en vehículos 4×4, paisajes naturales, fogatas, paseos a caballo, visitas a la Cueva del Agua y al Ejido Alta Cima, degustación de bebidas artesanales, amanecer en el Cerro de la Campana, caminatas al Valle de Viveros y a la Cascada de Bellas Fuentes, además de artesanías y gastronomía tamaulipeca.

En la Ruta Turística Mante–Ocampo–Tula se contemplan dos noches de estancia para disfrutar tres días de un recorrido que combina paisajes naturales, tradición comunitaria e importantes vestigios históricos.

El itinerario incluye la visita a El Nacimiento, manantial de aguas cristalinas que emerge al pie de la sierra; el ejido Celaya, donde se localiza un museo comunitario que resguarda fósiles y piezas arqueológicas; la Cueva del Abra, ideal para experiencias de contacto directo con la naturaleza; así como la Poza Madre en Ocampo, uno de los parajes naturales más emblemáticos de la región.

El recorrido se complementa con espacios como Chamal Viejo, el Pueblo Mágico de Tula y la visita obligada a la zona arqueológica de Tammapul, donde se encuentra El Cuizillo, una pirámide circular única en su tipo, concluyó.