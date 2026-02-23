Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Casi seis años después de indiciado lo alcanza la lumbre. Llega al callejón sin salida, al camino que solo puede conducir a los barrotes.

El último capítulo está por escribirse, y no se vale llorar.

Es un escenario que Francisco “G” ya espera, lo mismo que la comunidad tamaulipeca en aras de la justicia. Tardoncita pero llegará.

Resolución: “La justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso en contra de la orden de aprehensión”.

Para que no queden dudas: “El recurso de revisión resulta infundado”.

Es la decisión, según el proyecto de la ministra Lenia Batres (SCJN), en el amparo de revisión 435/2025 interpuesto por Francisco “G”, ex Gobernador de Tamaulipas.

Se le acabó el corrido si, como parece, el pleno de la Corte aprueba la resolución del pleno este martes 24 de febrero. Por lo menos este expediente quedará consummatum est. Faltan otros.

En el ejercicio de “justicia de puertas abiertas”, los Ministros pueden publicar por anticipado sus proyectos para que la ciudadanía y las partes interesadas, conozcan la propuesta antes de la votación y formen su criterio.

Los delitos: Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La pregunta es ¿qué sigue?. La Corte no juzga culpas, examina la constitucionalidad de actos reclamados. No es una sentencia condenatoria. De eso se encargará en Juez de Almoloya de Juárez.

En lo local, el episodio pone a prueba el discurso institucional sobre el combate a la impunidad. Tamaulipas ha vivido años marcados por escándalos de corrupción que por lo general quedaban en la impunidad. Por primera vez un ex Gobernador y todo su gabinete enfrentan la Ley.

Tardaron casi seis años en acorralarlo. Las primeras denuncias fueron presentadas en julio del 2020 por el titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto

El once de abril del 2021 la Cámara de Diputados emitió declaratoria de procedencia para despojarlo del fuero como Gobernador. En mayo 18 del mismo año -a petición de la MPF-, le fue librada orden de aprehensión.

El proceso se detuvo cuando el Congreso del Estado denegó la procedencia de la cámara federal.

La Corte anuló esa primera orden porque se vulneró el fuero del ex Gobernador.

Cuando en octubre del 2022 el aludido dejó de ser Gobernador, los fiscales solicitaron nuevamente la captura, concedida por un Juez de Almoloya, estado de México.

Vinieron amparos concedidos por jueces “amigos” y la lucha jurídica que parecía no llegar a su fin.

Lo demás es baste conocido.

El publica que tiene un as bajo la manda para evitar su aprehensión en los Estados Unidos. Para nosotros la historia está escrita.

La buena noticia por la UAT: El Rector Dámaso Anaya Alvarado, ha logrado lo que algunos de sus antecesores hubieran querido: Estar en los primeros lugares nacionales de evaluación al desempeño y eficiencia.

Su gestión se consolida como una de las más destacadas del país, según la encuestadora CE Research, al ubicarlo en el séptimo lugar de una medición de 33 titulares de universidades públicas.

El ranking semestral le concede una aprobación de 55 puntos en evaluaciones como desempeño, liderazgo, aplicación de matrícula, oferta académica y manejo de recursos, lo cual es orgullo para Tamaulipas al posicionarse en liderazgos nacionales.

Tema aparte, a la muerte del delincuente más buscado de México, el ramalazo llegó hasta Tamaulipas. Bloqueos en Reynosa y la ribereña.

La respuesta oficial de brindar seguridad a la población fue inmediata. Este domingo el Gobernador Américo Villarreal convocó a reunión extraordinaria de la Mesa de Paz e instruyó acciones para restablecer el orden y tranquilidad.

Informes preliminares descartan pérdida de vidas humanas, aunque sí daños materiales por incendio de vehículos por parte de los criminales.

Los movimientos fueron desactivados con rapidez por los cuerpos de seguridad y Protección Civil.

Américo pidió a la población mantener la calma e hizo un llamado a no difundir información no confirmada y atender únicamente comunicados oficiales.

“Seguiremos actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad para mantener el orden y la seguridad en Tamaulipas”, dijo.

El que no sabe ni con cuantas gordas llena es Adrián Oseguera Kernion, ahora diputado federal de chiripa y “otra veeez” aspirante al gobierno de Tamaulipas. Anunció que recorrerá los 43 municipios en plan de precampaña ¿ya pediría permiso al que manda?.

Comenzó de turista por Palmillas haciendo competencia a quienes escribimos reportajes. Trae de novedad el templo del pueblo y la cascada de El Salto.

A otros les dice que buscará la candidatura al gobierno de Madero, donde ya fue alcalde dos veces ¿qué se cree? ¿que es insustituible? ¿acaso no hay más?.