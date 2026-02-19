Por Redacción

Gómez Farías, Tamaulipas.- Un majestuoso ejemplar de jaguar (Panthera onca) fue detectado e intervenido de forma segura en una jaula-trampa colocada preventivamente en el ejido Lázaro Cárdenas, del municipio de Gómez Farías, Tamaulipas.

Gracias a la rápida intervención del personal especializado, el felino fue rescatado, revisado y atendido por el equipo de veterinaria y ya fue liberado en un área segura y adecuada para su especie.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), destacó que este rescate oportuno evita riesgos tanto para la comunidad como para el ejemplar y refuerza el compromiso con la protección de una de las especies más emblemáticas y en peligro de México.

Explicó que como parte del Programa “Manejo, Monitoreo y Conservación del Jaguar en Tamaulipas”, se instaló en octubre del 2025, por primera vez una jaula de captura debido al reporte de ataque a un becerro causado aparentemente por un jaguar.

Durante meses la jaula estuvo activa con su estación de monitoreo en dicho lugar, al no detectarse la presencia, se decidió reubicar la jaula en otro predio con cierta distancia, pero en el mismo ejido y ahí se logró recapturar al jaguar, que ya contaba con collar satelital.

Destacó el trabajo conjunto y oportuno que se realiza con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y PRONATURA en pro de la fauna en Tamaulipas.

Rocha Orozco señaló la necesidad de seguir haciendo equipo y reportar a las autoridades cualquier avistamiento, así como mantenerse informado por los canales oficiales y no caer en la confusión que generan las redes sociales.