Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Que no panda el cúnico: Morena permitirá en Tamaulipas la reelección consecutiva de ediles y legisladores locales.

La noticia debe haber caído bien a presidentes (tas) como Erasmo González Robledo, de Madero; Alberto Granados, Matamoros; Patricia Chío, El Mante, y Mónica Villarreal, de Tampico.

Oficialmente la no reelección entra en vigor hasta 2030, pero Morena, por sus estatutos, determinó empezar la prohibición desde el 2027.

Reversa en todo: Rugidores y síndicos, diputados locales, presidentes municipales y diputados federales.

No la tendrán fácil, no será un cheque en blanco y al portador para seguir pegados al presupuesto.

Serán evaluados y sometidos a encuestas y rigurosos sondeos entre el respetable, según afirma la jerarquía guinda.

Habrá dos filtros que están a la vuelta de la esquina: Una primera evaluación en marzo del 2026, y una segunda en agosto.

El siguiente paso se dará allá por febrero del 2027 cuando el partido levantará las últimas encuestas de viabilidad, las buenas, las definitivas.

Previo al voto en las urnas, Morena quiere saber quién goza de la confianza ciudadana y quién se ha ganado adversarios por ineficiencia, robar el presupuesto, inaugurar obras sin terminar, anunciar varias veces las mismas pavimentaciones o privilegiar la foto sobre el impacto social.

Los órganos internos del partido investigarán si un edil transparentó contratos, mejoró los sistemas de agua, alumbrado y recolección de basura, o convirtió la nómina en una mina familiar.

Aquí en lo cortito ¿cree usted que su presidente o diputado merecen la reelección? Vaya formando criterio porque levantarán sondeos muy pronto.

El impacto se da en Morena por ser el partido mayoritario y en el poder, con más probabilidades de ganar, y que su comité nacional decidió adelantar la no reelección tres años, desde 2027.

En lo federal en Tamaulipas hay diputadas que llevan dos periodos al hilo, seis añitos. Tienen oportunidad de otros tres ¿merecen ser ratificadas para nueve años?. Lo analizaremos más adelante.

Lo que sí quedó estrictamente prohibido, con la bendición de Palacio Nacional, es el nepotismo. Nadie puede dejar como sucesora a la esposa, papá, hijos, sobrinos o chogumas como lo quieren hacer los gobernadores de San Luis y Nuevo León. A eso se le llama cacicazgo familiar.

En el caso de Morena y aliados, Sheinbaum repitió en su mañanera de este jueves que, si alguno de los socios, como el Verde en San Luis, postula a la esposa del Gobernador Gallardo, Morena razonará si van solos o en alianza. Es caso que puede suceder en las presidencias de Tamaulipas.

Por cierto, el jefe fáctico del Verde, Manuel Velasco, “destapó” a Ruth González como su precandidata en la entidad potosina, por tener preferencia de hasta 20 puntos arriba de sus contrincantes, dijo.

Como somos potosinos de nacimiento, le dimos una checadita al tema y la verdad es que no encontramos encuestadora que favorezca a González. Perdería, y más si la candidata guinda es Rosa Icela, secretaria de Gobernación, originaria de Xilitla, S.L.P.

De finales de enero, la empresa Cripes le da a Morena 42.8 por ciento de intención del voto, contra 23.42 del PAN y 13.2 del Verde.

También de enero, GobernArte dice que Morena trae un 34 por ciento, Pan 18 y Verde 17.

Del 31 de enero, Logi-Call menciona 31 para Morena, 16 para Verde y 15 PAN. Rubrum y Demoscopia Digital manejan porcentajes parecidos, lo mismo que Metametric y Pollsmx.

En 2027 habrá elecciones en 17 gubernaturas. Morena es gobierno en 12 de ellas, PAN en tres y MC y Verde respectivamente en una. La gran noticia es que la 4T está en condición de desbancar a los fosfos en la entidad neoleonesa. Ya veremos, ahí pesan los empresarios.

Aparte, como 2026 no es año electoral, en marzo viene el IV informe del Gobernador Américo Villarreal Anaya. No está dicho si el evento de entrega será en esta capital o en otro municipio. El III fue en Tampico el 15 de marzo de 2025.

Se sabe que todo el equipo está dedicado a la preparación del documento que, además de la entrega formal al Congreso, incluirá eventos ante la ciudadanía. Luego viene la glosa con la comparecencia de secretarios del gabinete ante el Poder Legislativo.

El plazo para informar al Congreso sobre el estado que guarda la administración pública es la primera quincena de marzo.

Reformas a la Constitución del Estado de enero del 25´establecen que, cuando se sea año electoral, como 2027, el informe será en febrero. Américo no quiere influir en los procesos electorales.

En 2028 también será en febrero.

Hablando de Américo, por diversos medios exhorta a la población a vacunarse contra el sarampión como medida de prevención. Dijo que Tamaulipas no registra contagios. Los tiene San Luis, Veracruz, Nuevo León y Texas, pero aquí “hemos cumplido con las cuotas de vacunación”, lo cual refleja un gran esfuerzo de trabajo del sector Salud.

Toda persona menor de 50 años puede acudir a cualquier unidad médica a recibir la dosis en forma gratuita.

Viernes de reunión de Consejo del IETAM. Puros informes. Ningún proceso sancionatorio que valga la pena.