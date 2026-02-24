Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López, anunció la reactivación de expedientes rezagados, algunos con más de 10 o 15 años de antigüedad, como parte de la estrategia para evitar la impunidad y fortalecer la confianza en el sistema judicial.

Contreras López explicó que el trabajo se centra en clasificar los delitos contenidos en los expedientes para darles continuidad, principalmente mediante la ejecución de órdenes de aprehensión. “Lo prioritario es reactivarlos a la brevedad, no dejar que sigan en el archivo”.

En lugar de requerir directamente a los jueces que archivaron los casos -muchos de los cuales ya no están en funciones-, se están generando vistas al Tribunal de Disciplina y a la Fiscalía General de Justicia del Estado cuando se detectan posibles omisiones o falsedades.

Hasta el momento, dijo, se han emitido tres vistas a la Fiscalía, derivadas de quejas sobre presuntas falsedades cometidas por litigantes.

La presidenta del STJE estacó la colaboración de los colegios de abogados, quienes han respondido positivamente al llamado de fortalecer la veracidad de las declaraciones judiciales. “Es fundamental que los actos y las declaraciones que se presenten en los juzgados correspondan a la verdad”, subrayó.

Por último insistió en que la revisión de expedientes antiguos no solo busca sancionar posibles responsabilidades administrativas o penales, sino también garantizar que ningún caso quede en el olvido.

“Lo importante aquí es impulsar las tareas para evitar que exista impunidad, a pesar de que tengamos años con esos expedientes rezagados”, concluyó.