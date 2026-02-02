Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Género lleva a cabo campañas informativas en la Zona Centro del municipio de Reynosa, como parte de las acciones preventivas en contra de la violencia.

Los efectivos dialogan con personas de distintas edades respecto a los diferentes tipos de violencia, cómo prevenirla, identificarla y denunciarla.

En este sentido, se difunden los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas, reiterando a la ciudadanía el uso responsable de estas líneas.

Estas acciones se reforzaron con la entrega de trípticos y violentómetros, así como los recorridos a pie tierra para preservar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad.

Mediante estas acciones, la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) continúa trabajando para garantizar entornos libres de violencia.