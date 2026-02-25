Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Serapio «N», Armando «N», Christian «N» y Juan «N», por su posible participación en los delitos de contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión con fines de comercio de marihuana y clorhidrato de metanfetamina; posesión de cartuchos, cargadores y portación de arma de fuego, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo con el comunicado 106 de la FGR, dichos individuos fueron detenidos como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en el poblado de Estación Manuel, municipio de González, en Tamaulipas, a bordo de una unidad en la que se aseguró clorhidrato de metanfetamina, marihuana, una granada de mano de fragmentación, cinco armas de fuego, cargadores y 380 cartuchos.

Posteriormente, en audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) expuso los datos de prueba que resultaron suficientes y contundentes para que se otorgara dicha vinculación a proceso, además de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones con residencia en Altamira, Tamaulipas. Se determinaron cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.