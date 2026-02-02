Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En público dice apoyar la causa pero conspira en privado. Se dice amigo, aliado y fiel compañero pero clava la puñalada por la espalda.

Parece la definición que cuadros morenos se han formado del jefe Verde estatal, Manuel Muñoz Cano: Jura lealtad y al día siguiente es capaz de vender al equipo y su alma al demonio si eso le genera poder.

En territorio le perdieron la confianza y saben que, quien traiciona una vez, traiciona siempre. Es el patrón de conducta que mantiene.

Para andar arrastrando sus miserias morales, la opinión del aliado mayor es que el muchacho debe irse para lograr una real alianza política entre Morena, PT y Verde rumbo a la elección local del 2027. Con intrigas no podrán trabajar en bien del proyecto.

Más vale que se vaya, es lo que se escucha. De lo contrario no habrá alianza local. En lugar de ser un apoyo para Morena como cabeza de la coalición, el partido Verde Ecologista es un estorbo y así parecen entenderlo los jefes guindas.

El fin de semana las dirigencias nacionales firmaron acuerdo de intención para ir juntos en 2027 y 2030, lo que no incluye diputaciones locales y alcaldías.

Le ponen las cruces. Morena se cansó de aportar los votos mientras los aliados, Verde y PT cobran botín sin despeinarse.

Lo sabe bien la jefa estatal Morena, Doña Lupe Gómez, cuando dijo que la intención nacional no garantiza alianza en Tamaulipas. Deberán consultar a la militancia y, allá por diciembre, evaluar y tomar una decisión.

Muñoz trae muchos demonios metidos en la cabeza, derivados seguramente de sus relaciones con gente de San Luis Potosí y Reynosa, donde se lleva de maravillas ¿acaso le dan financiamiento?.

Para acabarla, el cachorro de Manuel Muñoz Rocha anunció que en febrero comenzará un recorrido por los 43 municipios ¿ofrecer candidaturas? ¿venderlas? Es la imagen que se ha ganado desde 2022 cuando llegó a regentear el partido.

Es adicto a soltar la boca sin haber necesidad de confrontar.

Arrastra una sanción -que no se podrá quitar en el corto plazo- del Instituto Electoral de Tamaulipas por violentador de mujeres en razón de género, que no ha querido pagar ni cumplir. Alega apelación ante el Tribunal Electoral, que pronto fallará ¿en su contra?. Lo más posible es que los magistrados ratifiquen el resolutivo del IETAM.

Muestra rebeldía. Desde hace tres meses se niega a pagar la multa de cinco mil 500 pesillos, que es como quitarle un pelo a un gato.

Lo más interesante es que debe tratar de reparar el daño: Publicar en su cuenta de feis -la suya- “una disculpa pública durante cinco días naturales continuos, así como una síntesis de esta resolución” según el expediente TE-RAP-26/2025.

Se ha negado a hacerlo. Aparece en el Catálogo de Sujetos Sancionados por el IETAM por violencia política en razón de género, que no es la imagen que quiere Morena en una entidad donde es gobierno.

Otro de los pecados: Junto con representantes nacionales fue a alborotar el avispero a Reynosa, afirmando que ya tenían candidata a la gubernatura, cuando es un tema a años luz de distancia.

Un detalle más: No sería posible que le devuelvan la fracción parlamentaria en el Congreso del Estado si, como sabemos, por voluntad propia renunciaron al PV las cuatro legisladoras que la integraban. Ese tema es cosa juzgada. No hay retorno.

Por lo pronto no habrá acercamientos y, viendo el asunto con imparcialidad, Morena no necesita guajes para nadar. Como partido mayoritario carga con el costo y los “chiquillos” cobran la factura.

En temas más positivos que simple política, la UAT ha dado un gran paso en fortalecer sus áreas de investigación y servicios especializados, al transformar el Instituto de Ingeniería y Ciencias en el nuevo Instituto de Geomática y Gestión Territorial.

El Rector Dámaso Anaya Alvarado dio a conocer la nueva configuración, cuyo ámbito fue autorizado por la Asamblea Universitaria, destacando la evolución del quehacer académico, su especialización, disciplinaria y proyección institucional.

El fin de semana el Gobernador Américo Villarreal se dio una descolgada por Tula para asistir al Festival del Cabrito. Convivió con familias, cocineros y visitantes que abarrotaron los terrenos feriales de allá mismo. Tula es el segundo Pueblo Mágico de Tamaulipas.

A nivel nacional se dio lo esperado: La salida de Adán Augusto López de la coordinación del Senado de la República.

De inmediato algunos analistas locales comentaron que, con su salida, quedan sepultadas las aspiraciones gubernamentales de su amiguito José Ramón Gómez Leal, en Tamaulipas.

La verdad es que, en opinión de quien esto escribe, el “señorito” nunca estuvo -ni estará- en el juego por la candidatura de Morena y alianza. Es muy “chiquito”, no tiene estatura para andar en ligas nacionales, y no le ayuda la larga cola de huachicolero que arrastra.

Más le vale quedarse calladito. En boca cerrada no entran moscas.

Sesión del Congreso del Estado el miércoles 4 de febrero. Los diputados analizarán ocurrencia del panista Ismael García, que quiere reformar la Constitución Estatal para no pedir licencia cuando se vaya de candidato -otra vez- a senador o diputado federal ¿tan suertudo el Hermano Lelo?.