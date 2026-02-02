Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, destacó que la coordinación con los tres órdenes de gobierno ha permitido consolidar proyectos estratégicos para la ciudad, entre ellos la ampliación del Puente Mundial y la modernización de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR).

La presidenta municipal adelantó que este año se presentarán ante cabildo diversas obras de movilidad, recarpeteo y nuevas vialidades, además de proyectos conjuntos con el gobierno estatal.

Entre ellos sobresale la ampliación del Puente Mundial, que pasará de 8 a 18 carriles, una obra que detonará la competitividad de Nuevo Laredo en comercio exterior.

“Con esta obra tan magnífica e imponente vamos a seguir siendo competitivos y buscando ser los mejores y número uno”, afirmó.

Canturosas subrayó que desde 2021 se emprendió un trabajo profundo en colectores sanitarios y tuberías, para atender problemas de socavones y descargas de aguas negras que afectaban a la población.

Explicó que en coordinación con el gobierno estatal, federal, Conagua y el NadBank, la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) pasó de sanear 540 litros por segundo a 1,100 litros por segundo, mejorando el medio ambiente y la calidad de vida en la ciudad.

“Fue un trabajo de mucha determinación. Logramos ampliar la capacidad de saneamiento con inversiones superiores a 21 millones de dólares a fondo perdido, además de un préstamo de 6 millones de dólares que estará saldado al concluir mi administración”, aseguró.

Informó también que se logró ampliar la conectividad con la Ciudad de México mediante dos vuelos diarios de Viva Aerobús, con la expectativa de sumar más frecuencias y destinos en los próximos meses.

Respecto al anuncio de la alianza entre Morena, PT y Partido Verde, Canturosas celebró los resultados que ha dado esta coalición en Tamaulipas y Nuevo Laredo.

“Lo que más queremos y necesitamos es el bienestar del pueblo. Tenemos que dirimir diferencias y sumarnos todos para seguir transformando a México, a Tamaulipas y en este caso a Nuevo Laredo”, concluyó.