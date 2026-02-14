Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) realiza “una investigación más profunda” para conocer las condiciones en que se dio el secuestro de diez trabajadores de la canadiense Vizsla Silver, en Concordia, Sinaloa. Incluye “determinar si hay o no responsabilidad de la minera”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa, dijo que la FGR “está viendo si fue un caso de extorsión o amenaza y poder tomar todas las medidas necesarias”, aseveró.

Precisó que hace unos días, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó que los detenidos por este caso -cuatro, integrantes de una célula de Los Chapitos-, dijeron que los habían confundido con miembros de un grupo delictivo, pero “eso no quiere decir que no se sigan otras líneas de investigación”, apuntó.

Indicó que no se le va creer solamente al detenido, “la investigación tiene que ver con hablar con los familiares, con otros trabajadores mineros y también con la industria minera para poder conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho”.

Reiteró su apoyo permanente a las familias de las víctimas; “estar cercanos a ellos y averiguar exactamente la condición laboral de los mineros, ver si hay o no alguna responsabilidad de la minera”.

Asimismo, ratificó, hablar con la Cámara de la industria minera “para poder saber si son víctimas de extorsión y qué es lo que tenemos que hacer para proteger tanto a la actividad productiva como a los trabajadores”.

La mandataria destacó la estrategia nacional contra la extorsión, por ser uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía, y por lo cual ya se se persigue por oficio. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia/La Jornada).